Durante las últimas dos décadas y media, Internet ha evolucionado y se ha expandido hasta convertirse en algo apenas reconocible desde sus humildes comienzos. Intentar comprender qué es y cómo funciona puede resultar increíblemente confuso. Pero, ¿quién es el dueño de Internet? Por varias razones, esta pregunta es bastante difícil de responder. A continuación, indagaremos las posibles respuestas.

¿Qué es la Internet?

La Internet es una gran red de ordenadores, donde cada computadora conectada a través de Internet puede enviar información a otras computadoras en la red. Funciona a través de una gran cantidad de cables y tecnología de comunicación inalámbrica que conectan todas estas computadoras.

Las pequeñas redes informáticas existían a finales de los años 50 y 60. Luego, con la invención de la conmutación de paquetes, se desarrollaron redes informáticas mucho más grandes en universidades, instituciones gubernamentales y varias empresas. A principios de la década de los 90, estaba disponible una Internet de acceso privado en todo el mundo. Esto pronto llevó a Internet como lo conocemos hoy.

Nadie es dueño de Internet en su totalidad

Internet, en cierto modo, es más un concepto que una entidad física. Nadie posee su patente o derechos de autor. En cambio, partes de Internet (centros de datos, cableado, satélites, enrutadores, etc.) son propiedad de innumerables personas, empresas y agencias gubernamentales. El fundador de la World Wide Web, Sir Tim Berners-Lee, se negó a patentarla para mantenerla gratuita y accesible para todos.

Para responder a la pregunta «¿Quién es el propietario de Internet?», Podríamos hacer la pregunta relacionada: «¿Quién es el propietario de la infraestructura de Internet?»

Entonces, ¿quién posee la infraestructura de Internet?

Los proveedores de servicios de Internet (ISP) más grandes poseen y proporcionan la mayor parte de la infraestructura de Internet. Esto incluye puntos de acceso a la red, cableado extenso y enrutadores. Hoy en día hay más de 1 millón de kilómetros de cables submarinos, ¡aproximadamente 28 veces alrededor del ecuador!

Debido a que hay mucha superposición en las redes telefónicas y la red troncal de Internet, muchas empresas de telecomunicaciones poseen porciones masivas de la red troncal de Internet.

Tier 1 ISPs

Los Tier 1 ISPs constituyen la mayor parte de la red troncal de Internet, y poseen la mayoría de las direcciones IPv4 en todo el mundo. Estos Tier 1 suelen alquilan su infraestructura a ISP más pequeños, que luego venden Internet a los usuarios finales.

Curiosamente, gran parte de la infraestructura de Internet, especialmente cuando se trata de torres telefónicas y cableado, fue financiada con dinero de los contribuyentes antes de la privatización de la infraestructura de red. Sin embargo, hoy en día, muy poca infraestructura de Internet es de propiedad pública.

Google, Microsoft, Facebook y Amazon también han comenzado a comprar y desarrollar cables de fibra óptica intercontinentales. Entre ellos, ahora poseen casi una décima parte de todos los cables submarinos. Algunos críticos ven este movimiento como peligroso, ya que podría permitir que empresas que ya son increíblemente poderosas, tengan demasiado control sobre Internet.

¿Quién controla y regula Internet?

Internet es en gran parte libre de control y autorregulada. No existe una organización única y centralizada que la controle, y el diseño de su infraestructura hace que sea increíblemente difícil de regular.

La información se envía en «paquetes» a través de muchas rutas posibles. El «Protocolo de Internet» proporciona a los dispositivos de conexión la capacidad de recibir y comprender datos. Debido a que los paquetes se pueden enviar a través de tantas rutas diferentes, es fácil para el Protocolo de Internet (IP) encontrar una nueva ruta para que esos datos lleguen a su destino.

Varios gobiernos han intentado regular Internet en sus jurisdicciones por diversas razones, generalmente relacionadas con contenido ilegal o dañino. Estas regulaciones generalmente ocurren a nivel de contenido (es decir, cierre de un sitio web) o a nivel de usuario (es decir, cargos criminales).

De esta manera, los gobiernos regulan Internet a través de leyes. Por ejemplo, leyes contra la piratería online, o el contenido ilegal. Algunos países también utilizan la censura para bloquear ciertas partes de Internet de sus ciudadanos. Esto ha generado preocupación sobre la libertad de expresión y la libertad de información, y sobre cómo un régimen autoritario podría cercenar la información y las capacidades comunicativas de sus ciudadanos.

Las organizaciones definen los estándares

Existen también grupos importantes de personas y organizaciones que tienen como objetivo definir y promover estándares para Internet. Uno de ellos es WC3 o World Wide Web Consortium. WC3 publica estándares para el desarrollo web que tienen como objetivo garantizar que la accesibilidad web, la infraestructura de Internet y la gestión de datos estén estandarizados en toda la industria.

Otra organización en este campo incluye a ICANN (The Internat Corporation for Assigned Names and Numbers), que coordina y mantiene varias bases de datos clave, lo que garantiza que Internet se mantenga estable, segura y operativa.

También existe la Asociación de Números Asignados de Internet (IANA), el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet (IETF), la Junta de Arquitectura de Internet (IAB), el Grupo de Trabajo de Investigación de Internet (IRTF) y la Asociación de Estándares de IEEE. Cada una de estas organizaciones juega un papel en la regulación de Internet en forma de estándares de desarrollo, supervisando directamente roles cruciales o manteniendo bases de datos que son fundamentales para el funcionamiento continuo de Internet.

ISP y neutralidad de la red

Aquí entra el concepto de neutralidad de la red, que es la idea de que los ISP deben tratar todos los datos de la misma manera. O sea, no deberían priorizar ciertos datos sobre otros para intentar que los usuarios favorezcan a ciertos proveedores de contenido.

La neutralidad de la red tiene defensores y críticos, y varias batallas legales aún continúan en todo el mundo. Los defensores argumentan que los proveedores de contenido más pequeños podrían desaparecer por completo sin neutralidad de la red, lo que generaría monopolios masivos sobre el contenido de Internet. Muchos países operan autoridades antimonopolio establecidas para garantizar que ningún proveedor pueda monopolizar el mercado.

Pero, muchos expertos en tecnología argumentan que las compañías tecnológicas masivas (Google, Amazon, Facebook, etc.) ya tienen la mayoría del poder e influencia en Internet. Por ejemplo, Google y Facebook ahora representan más del 70% de todo el tráfico de Internet. Además, Amazon Web Services (AWS) de Amazon acapara alrededor de un tercio de la red.

¿Quién es el propietario de los datos?

La titularidad de los datos, o de la propiedad intelectual, ha dado lugar a muchos debates en los últimos años. La controversia en torno al hábito de las grandes empresas de tecnología de recopilar grandes cantidades de información sobre individuos ha provocado la pregunta de quién es el propietario de esos datos. Por ejemplo, sitios web como Facebook recopilan información sobre tus hábitos online. Luego, estos datos se pueden vender a organizaciones de terceros para publicitar de manera más efectiva.

Al preguntar quién es el propietario de Internet, también es importante preguntar quién es el propietario de los datos producidos por Internet, ya que esta es una fuente importante de monetización, información y, potencialmente, control de Internet.

La propiedad de los datos es compleja y no existe una regla de retención sobre quién los posee realmente. Pero, el propietario de la plataforma de producción de datos (como Facebook) probablemente sea el propietario de los datos, legalmente hablando.

Entonces, ¿quién es el propietario de Internet?

La respuesta corta es que Internet es propiedad de varias grandes empresas. La gran mayoría de su infraestructura es propiedad de un número muy reducido de grandes empresas de comunicaciones.

Cuando se trata de quién tiene poder sobre Internet, nuevamente, la respuesta es un grupo muy pequeño de empresas. Si bien los gobiernos intentan regular ciertos aspectos de la web, la ley no ha podido mantenerse al día con la evolución de la red. Esto significa que ahora solo cuatro o cinco empresas controlan la mayor parte de la red.

Es mucho más complicado determinar la propiedad con datos que con cables físicos, especialmente porque las leyes son diferentes en todo el mundo. Pero, de nuevo, cuando se trata de la propiedad de los datos en Internet, la respuesta son las mismas empresas (al menos en su mayor parte).

