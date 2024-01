Macri Presidente (del PRO)

El ex presidente Mauricio Macri se organiz贸 su propio operativo clamor para ser presidente del PRO. En r谩pida sucesi贸n, un grupo de diputados y senadores y la gran mayor铆a de los jefes provinciales del partido pidieron que 茅l se presente. Ese mismo grupo hab铆a presionado a Patricia Bullrich para que convoque velozmente a elecciones. Con estas iniciativas, Macri busc贸 primerear a su ex lugarteniente para que no pueda designar un sucesor. De todas formas, los adl谩teres del ex mandatario consideran que van a terminar llegando a alg煤n acuerdo con la ministra de Seguridad. Mientras, es un misterio qu茅 har谩 Horacio Rodr铆guez Larreta. 驴Alguien se animar谩 a competirle a Macri?

