Educ.ar, rescatado por los «piratas»

Mientras en Educ.ar y en la plataforma Conectar Igualdad se habla «tareas de mantenimiento» que hacen que no se pueda acceder a ninguno de los contenidos, la desconexión, que no cuenta con fecha de restablecimiento, se debe a la revisión que se harán de sus textos. Sin embargo, las estructuras no cuentan con nuevas autoridades designadas tras el desembarco de Javier Milei. Este «cierre sin cierre» hizo que el Partido Pirata rescatara la totalidad de sus materiales. En el medio, lejos de celebrarlo, algunos lo acusaron de violación de copyright y otros intentaron voltearlo. Pese a todo, el backup sigue activo y se puede consultar acá

Un capo salva de la destrucción todo el contenido de t.co/W4CGd6xVMo, lo sube a nuevo sitio y recibe más de 130 intentos (fallidos por suerte) de eliminar nuevamente ese contenido.

Son la maldad. t.co/Iuzl1CR1dZ — Inés Ulanovsky (@InesUlanovsky) January 28, 2024