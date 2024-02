Ley Ómnibus: chau, chau, chau, chau, chauuuuu

Ayer en X tuvo mucho éxito una encuenta que daba un 68% de imagen positiva a Javier Milei, a punto tal que el mismo presidente la reuiteó. La fuente: consultora FixData. El problema es que esa consultora no existe. Es más, otro tuit rescató su nacimiento, en octubre de 2023. No es la primera vez que Milei difunde datos falsos, a sabiendas o no, pero tampoco será la última, digamos todo.

Fix Data no existe.

No tiene personeria jurídica.

No tiene página web.

Ni cuit,

Ni inscripción en la AFIP.

Un troll oficialista sube una encuesta trucha de esta consultora trucha.

Y el Presidente lo retuitea.

Vergonzoso. pic.twitter.com/W3EiJnDXLc — Mariano Tilli 💚 (@icevainillaice) February 6, 2024