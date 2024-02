4 navegadores web gratuitos con privacidad garantizada

La información privada es un gran negocio, y todos están tratando de vigilarte. Los servicios secretos, los gobiernos, Microsoft, los ciberdelincuentes y tu espeluznante vecino del otro lado de la calle quieren saber todo el tiempo lo que estás haciendo. Y si bien es casi imposible removerse por completo de la red global, hay algunos pasos que puedes tomar para reducir tu huella de información.

El mejor lugar para comenzar es tu navegador. Se trata de tu portal principal a la web, por lo que usar una opción más segura marcará una gran diferencia en tu privacidad. Pero para ello no basta con habilitar la navegación privada en tu navegador actual. Necesitas un nuevo navegador para lograr una verdadera navegación anónima. A continuación, te contamos algunas buenas opciones:

Disponible en: Windows, Mac, Linux

La red Tor tiene un objetivo simple: la comunicación anónima. Es el mejor navegador web privado disponible, y el mejor navegador para usar la dark web. La red tiene como objetivo proteger la ubicación de un usuario, el historial del navegador, los datos personales, y los mensajes online de cualquier persona o bot que esté realizando análisis de tráfico de red.

Para acceder a la red Tor, debes utilizar el navegador Tor. Es tan seguro que la Marina de los EE. UU. lo usa para la recopilación de inteligencia. También es utilizado por organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley, que desean visitar sitios web sin dejar direcciones IP gubernamentales en el registro del sitio.

Para usarlo no necesitas instalar ningún software en tu máquina; el navegador es una aplicación portátil que puede vivir en una memoria USB, lo que significa que puedes utilizar el servicio independientemente de la computadora en la que estés trabajando, incluso si te encuentras en un lugar público, como una biblioteca o una universidad.

Eso sí, debes tener en cuenta que debido a que tu tráfico está tomando una ruta mucho más larga para llegar a destino, tu experiencia de navegación no será tan rápida. Si tienes una buena conexión, es posible que no sea un problema, pero si tu velocidad de Internet es lenta, Tor podría resultar doloroso de usar.

También es importante tener en cuenta que, aunque Tor es la opción de navegador más anónima, no garantiza el anonimato total. Asumir riesgos online (como descargar torrents o transmitir televisión en vivo ilegalmente), aún te dejará vulnerable. Pero en comparación con los navegadores convencionales como Chrome y Safari, no hay competencia.

Disponible en: Windows, Mac

Epic Browser no utiliza una red onion especializada, pero deshabilita de inmediato muchas de las formas más comunes en que se incluye tu privacidad cuando navegas por la web. Por ejemplo, no guarda tu historial, no hay precarga de DNS, no permite cookies de terceros, no hay cachés web o DNS, y no hay función de autocompletar.

Cuando cierras tu sesión, el navegador borra automáticamente cualquier base de datos asociada, preferencias, pepper data, y cookies de Flash y Silverlight.

Disponible en: Windows, Mac, Linux, Android

Si eres usuario de Google Chrome, SRWare Iron te resultará familiar; está basado en el proyecto Chromium de código abierto, por lo que se ven muy similares. La principal diferencia entre Chrome y SRWare Iron es la protección de datos. Los expertos han criticado a Chrome por tu dependencia de un «ID de usuario único»: cada vez que inicias una sesión, Google recibe una alerta sobre tu uso de datos.

SRWare elimina el uso de una identificación junto con otros problemas de privacidad de Chrome, como las sugerencias de búsqueda.

Disponible en: Windows, Mac

Comodo no se acerca a Tor, pero tiene algunas herramientas integradas que harán que navegar por la web sea una experiencia más segura. El browser bloquea automáticamente todos los rastreos, cookies y espías web, viene con tecnología de validación de dominio incorporada, que segrega instantáneamente los certificados SSL fuertes y débiles, y utiliza el paquete antivirus Comodo para protegerte de malware, virus y otros vectores de ataque.

Al igual que SRWare Iron, está basado en Chrome, por lo que será un cambio fácil para la mayoría de la gente.

