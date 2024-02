Una colección de más de 3500 ideas para inspirar tu creatividad

¿Te está costando encontrar la inspiración? ¿Tienes dificultades para pensar en tu próxima gran idea? Esta página puede ser tu solución.

IdeasGrab es una colección gratuita de más de 3.500 ideas generada en los últimos años por David Delahunty, diseñador, digital marketer, y artista creativo. El generoso artista decidió compartir públicamente su lista de ocurrencias para que la gente las tome y, con suerte, inspire su propia generación de ideas.

La página contiene también una colección de increíbles recursos para despertar la creatividad, como enlaces, artículos, películas, podcasts, libros y mucho más.

Delahunty compartó su primera idea compartida en 2017, y en los últimos años ha generado y puesto a disposición de los usuarios más de 3500.

«‘¿Cómo se me ocurren grandes ideas?’ Es una pregunta que me hacen muchas veces, así que pensé en comenzar a compartir una lista de métodos, consejos, técnicas y recursos para brindarles a los usuarios la mejor oportunidad de proponer sus propias grandes ideas. El mejor consejo sobre cómo generar grandes ideas es simplemente comenzar a generar ideas, esto incluye las malas ideas», cuenta Delahunty sobre su motivación a la hora de compartir su trabajo.

Las ideas responden en su mayoría a aplicaciones y soluciones tecnológicas, y recorren una amplia gama de rubros. En la lista pueden encontrarse ideas como “Otra versión de Uber donde alguien venga a recogerte en un auto clásico”, “Un Shazam para autos, donde subes una foto de un coche y obtienes las especificaciones completas”, o “Una función de WhatsApp donde puedes escribir mensajes de cumpleaños con anticipación, y programarlos para su envío”.

El artista es también autor del libro “How To Become An Idea Machine”, que enseña cómo generar una cantidad infinita de grandes ideas. Además, ofrece consejos creativos en sus redes sociales, donde tiene más de 200.000 seguidores (@fiveideasaday y @delahuntagram).

La lista se actualiza contantemente, así que asegúrate de consultarla a menudo para inspirar tu propia generación de ideas.