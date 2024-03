20. 2004 – Halle Berry – Catwoman

Halle Berry recogió su premio y se echó unas risas. «Fui a los premios Razzie porque creo que todos nos tomamos a nosotros mismos muy en serio. Si nos dan un premio, si nos dan el Oscar, de alguna manera nos hacen sentir que somos mejores que los demás, pero en realidad no es así. Simplemente fuiste elegido ese año por tus compañeros, y se te reconoció por hacer lo que ellos consideraban un trabajo estelar. Si te encuentras cara a cara con un Razzie, ¿significa eso que eres el peor actor que ha habido nunca? Probablemente no. Sólo que ese año se burló de tí un grupo de gente que puede. Si puedo presentarme a recoger un Oscar cuando me honran, seguro que puedo presentarme a recoger un Razzie cuando me dicen «Buen intento, pero hazlo mejor». Siempre he aprendido que si no puedes ser un buen perdedor, no mereces ser un buen ganador. Así que fui allí y me reí de mí misma. Me lo pasé muy bien y luego le prendí fuego. Eso es lo que hice».