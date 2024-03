Buenos y malos periodistas según el gobierno

Contradiciendo la mala imagen que todavia tienen, los pronósticos meteorológicos han mejorado mucho desde 1981, acercándose casi al 100% de efectividad en los de 3 días o menos

Weather forecasting has come a long way.

The biggest improvements we’ve seen are for longer timeframes.

By the early 2000s, 5-day forecasts were “highly accurate” and 7-day forecasts are reaching that threshold today. pic.twitter.com/JYrQTiggSc

