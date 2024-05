¿Cuántos seres humanos viven en el espacio?

Un censo es una gran herramienta para conocer a la población y obtener datos sobre ella para poder realizar análisis demográficos y planificar políticas públicas.

La mayoría de los países del mundo realizan censos en forma periódica. ¿Pero qué pasa con los humanos que viven en el espacio? Son tan pocos que pueden contarse con los dedos: en estos momentos hay 10.

¿Cómo lo sabemos? Hay un sitio web que se encarga de proporcionar esta información y se mantiene actualizado con los cambios.

El sitio se llama How Many People Are on Space Right Now (¿Cuánta gente hay en el espacio ahora mismo?) y su diseño es extremadamente sencillo: presenta a cada uno de los astronautas, su nacionalidad, su trabajo y la cantidad de días que lleva en el espacio.

Esto nos permite saber, por ejemplo, que hay 3 rusos (Oleg Artemyev, Denis Matveev y Sergey Korsakov) que son quienes más días llevan en el espacio: ya superaron los 1100. La lista de 10 personas se completa con 3 estadounidenses, 3 chinos y 1 alemán.

Si hacemos click en alguno de los nombres, el sitio nos llevará a la página de Wikipedia de cada uno de los astronautas, donde podremos leer sus biografías completas.