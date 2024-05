Un hombre puede ir a la cárcel por dejar cientos de críticas de 1 estrella en un restaurante

Un hombre de Reino Unido fue detenido en Tailandia por causar presuntamente daños a un restaurante de Phuket al publicar en Internet una serie de críticas de 1 estrella tras un altercado con el dueño del restaurante.

El detenido se llama Alexander, tiene 21 años, y fue detenido en Tailandia a principios de mayo, cuando la policía se presentó en su departamento de Bangkok. Pero el incidente que condujo a su arresto se remonta a 2022, cuando se alojaba en una vivienda alquilada en Phuket.

Por aquel entonces, Alexander vivía cerca del restaurante italiano y pasaba por su terreno como atajo para llegar a su casa. Esto no le gustó al dueño, que le dijo que debía caminar por la calle, y no podía cruzar el restaurante si no era cliente.

Poco después del acalorado intercambio, el dueño del restaurante se dio cuenta de que la valoración de su negocio en Google Maps había bajado de 4,8 a 3,1 debido a una serie de opiniones falsas de una estrella.

El propietario presentó una denuncia ante la comisaría de Sakhu, alegando que las críticas falsas habían causado daños a las finanzas y la reputación del restaurante, y la investigación de la Oficina Central de Investigación de Tailandia concluyó con la detención de Alexander.

Durante el interrogatorio, el joven britátnico negó los cargos que se le imputan pero, si es declarado culpable, se arriesga a pasar dos años en prisión.

En 2020, un turista estadounidense se enfrentó a cargos similares en virtud de la estricta legislación tailandesa contra la difamación por publicar una reseña en Trip Advisor y acusar a un complejo turístico de Phuket de «esclavitud moderna». Fue detenido, pero puesto en libertad poco después de disculparse por sus actos.