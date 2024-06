El detrás de escena del encuentro del Papa con humoristas de todo el mundo

Hay un tipo de votante que no es el “ultra” de LLA que confía en Javier Milei y que, perplejo por los tiempos comunicacionales que impone el Gobierno, puede esperar hasta ver “el cambio”. Y están los ambivalentes, esos que se preguntan si “esto no es más de lo mismo”. Los une la esperanza y no soportarían una nueva traición.

