Cómo perciben las audiencias el uso de la Inteligencia Artificial en medios

La BBC publicó un informe titulado Embedding the Audience: Putting Audiences at the Heart of Generative AI que explora las opiniones y expectativas del público sobre la IA generativa y su uso en los medios de comunicación.

El trabajo, desarrollado conjuntamente con la consultora Ipsos, aborda temas como la conciencia y uso actual de la IA, el impacto percibido en la sociedad y la aceptación de su uso en audio, video y periodismo. Los resultados están basados en investigaciones cualitativas y cuantitativas realizadas en el Reino Unido, EE. UU y Australia, lo que brinda una interesante perspectiva sobre el cruce entre audiencias, medios y tecnologías.

1. Conciencia y uso de la IA generativa

El informe revela que la conciencia sobre la IA generativa es alta en los mercados estudiados (Reino Unido, EE. UU. y Australia). Un 74% de los encuestados en el Reino Unido, un 78% en EE. UU. y un 66% en Australia han oído hablar de la IA generativa. Sin embargo, como hemos visto en otras latitudes, el uso activo de estas tecnologías es considerablemente menor. Solo el 36% de los encuestados en el Reino Unido, el 37% en EE. UU. y el 38% en Australia han utilizado herramientas de IA generativa como ChatGPT, MidJourney o Gemini en los últimos seis meses.

2. Percepciones sobre el impacto de la IA generativa

Una mayoría significativa de los participantes (66% a nivel global) cree que los productos que utilizan IA cambiarán profundamente la vida diaria en el futuro, la omnipresencia de los algoritmos juega allí un rol central. Sin embargo, también existe una considerable preocupación sobre su impacto: Un 65% de los encuestados en el Reino Unido, un 63% en EE. UU. y un 69% en Australia expresan nerviosismo respecto a los servicios y productos basados en IA.

3. Preferencias en el uso de IA generativa en medios



El grado de comodidad con el uso de la IA generativa varía según el tipo de contenido, teniendo en cuenta que su impacto se da de forma transversal dadas las características propias de esta tecnología:

Audio: Los encuestados mostraron mayor comodidad con el uso de IA generativa en contenidos de audio, especialmente para la creación de estaciones de radio personalizadas o música de fondo.

Video: Existe más reticencia respecto al uso de IA en video, particularmente cuando se trata de actores o presentadores generados por IA.

Noticias: El uso de IA generativa en el periodismo se percibe como altamente riesgoso, los participantes temen la potencial propagación de desinformación y la pérdida de la interpretación y el análisis humano. Un rasgo que coincide con otros informes al respecto.

4. Expectativas y preocupaciones

Los participantes identificaron tres acciones clave que esperan de las empresas de medios que utilizan IA generativa:

Demostrar valor: La IA debe mejorar, aumentar y enriquecer los servicios existentes, aportando beneficios tangibles a la audiencia.

Poner a las personas primero: Es crucial que los humanos mantengan el control sobre cómo se utiliza la IA, asegurando que esta actúe como una herramienta complementaria.

Actuar con transparencia: Las empresas deben ser abiertas y claras sobre el uso de IA, garantizando que los procesos sean comprensibles y confiables para el público.

Los estudios que analizan el vínculo entre IA y periodismo suelen estar centrados en los medios, y las audiencias sólo se incluyen generalmente como un segmento apartado. La particularidad que vuelve relevante este trabajo desarrollado por la BBC, es justamente el cambio en la perspectiva y a partir de allí la posibilidad de generar nuevas preguntas: ¿Cómo pueden los medios integrar la IA generativa de manera que respete los principios éticos y mantenga la confianza del público?, ¿Qué estrategias pueden adoptar las organizaciones de noticias para asegurar la transparencia en el uso de esta tecnología?, ¿De qué manera puede la IA transformar la relación entre los medios y sus audiencias?

Entre las conclusiones del informe se destaca que un aspecto fundamental para los medios en la actualidad es lograr un balance entre las oportunidades inéditas que presenta la IA generativa para mejorar la producción y personalización de contenidos, y los desafíos significativos en términos de ética, transparencia y confianza de las audiencias.

Vía