SwiftiesForPalestine, la causa que crece entre las fans de Taylor Swift

Javier Milei no tiene un sucesor para Luis “Toto” Caputo, pero está armando las listas para 2025. Ni Federico Sturzenegger ni Demian Reibel, ahora nombrado su jefe de asesores económicos, están capacitados para sacarlo de la trampa en la que se metió con su programa de hiper recesión sin dólares. El presidente se encomienda a las fuerzas del cielo y no da indicios de cómo hará para resistir la presión devaluatoria que desatan sus aliados naturales, los agitadores del mercado y el FMI. Sin embargo, Milei es el centro de la política argentina y hoy no tiene una oposición con capacidad de lastimarlo. El mesianismo de mercado, su religión, es su principal enemigo.

