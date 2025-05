Las series y películas más vistas en streaming en abril de 2025

The Last of Us y Conclave lideran lo más visto en streaming en Argentina durante abril

La serie postapocalíptica The Last of Us, disponible en Max, se ubicó en el primer lugar entre las series más vistas en plataformas de streaming en Argentina. El podio lo completan la antología distópica Black Mirror (Netflix) y el drama distópico The Handmaid’s Tale (Paramount+), según datos de JustWatch.

En los siguientes puestos se encuentran el thriller judicial Adolescencia (Netflix), que aborda la masculinidad tóxica y el acoso en adolescentes; la sátira social The White Lotus (Max), centrada en las tensiones de clases en un resort de lujo; y el drama The Pitt (Max), ambientado en un centro médico de alta complejidad. También figuran Severance (Apple TV+), una distopía laboral sobre la separación entre la vida personal y profesional; Daredevil: Born Again (Disney+), que retoma la historia del abogado ciego Matt Murdock enfrentando al alcalde de Nueva York, Wilson Fisk; el drama familiar A Good American Family (Netflix); y Atrapados (Netflix), miniserie argentina basada en una novela de Harlan Coben sobre una periodista que investiga crímenes impunes .

En el terreno cinematográfico, Conclave (Paramount+), que se mete en los entretelones de la elección de un papa ficticio, se colocó en la cima de las preferencias del público argentino, por encima de la comedia dramática A Real Pain (Disney+), sobre dos primos que viajan por Europa del Este, y la secuela épica Gladiator II (Paramount+). El cuarto lugar es para La acompañante (Max), un thriller psicológico centrado en los peligros de la inteligencia artificial y la robótica.

El ranking continúa con el clásico de acción Heat (Fuego contra fuego, disponible en Star+); la película de body horror The Substance (Mubi); la comedia romántica Mi lista de deseos (Netflix); y un clásico de la comedia, La Pistola Desnuda (Star+). Cierran el top 10 el la biopic de Bob Dylan Un completo desconocido (Netflix) y el thriller El Contador (Max).

Vía