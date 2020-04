Para demostrarle amor eterno, se tatúa en la espalda un retrato gigante de su novia

Los hombres generalmente muestran su afecto a sus enamoradas comprándoles flores, alabándolas, o llenándolas de regalos, pero un joven vietnamita decidió mostrar su amor por su novia de una manera bastante inusual: tatuándose un retrato de ella en toda la espalda.

Al parecer, Truong Van Lam, de 22 años, pasó casi 24 horas bajo la aguja para lograr tatuarse el retrato de su novia en la espalda, en tres sesiones separadas. La primera, que duró ocho horas, fue en noviembre del año pasado, y luego pasó por la aguja dos veces más, una durante más de seis horas, y la otra durante nueve. El resultado es un impactante retrato permanente de su novia de 20 años, Luong Kha Tran, una versión tatuada de una fotografía de ella.

Al verse inmortalizada en la espalda de su futuro esposo, Luong Kha Tran al principio se sorprendió, pero la sorpresa finalmente se convirtió en felicidad. Después de todo, este no era el primer tatuaje de Truong Van Lam relacionado con ella. También tiene su nombre y fecha de nacimiento tatuados en su pecho, así como dos coronas con ambas iniciales en sus muñecas. Aún así, el retrato está en un nivel muy superior, al menos en tamaño.

Las fotos del nuevo tatuaje de Truong Van Lam circularon en las redes sociales vietnamitas, y los comentarios fueron en su mayoría negativos, con la mayoría de las personas burlándose del joven de 22 años, diciendo que lo lamentará cuando rompa con su prometida. Sin embargo, no parece preocupado en absoluto.

«Hice esto sobre todo, porque amo mucho a mi novia, y porque quería demostrarle que realmente quiero estar con ella», dijo el joven. “No me arrepiento ni tengo dudas. Todos tienen sus propias formas de expresar sus sentimientos y pensamientos, y siempre que no afecten a otras personas, no hay problema».

La joven pareja planea casarse el 2 de mayo de este año, cuando celebren tres años juntos.