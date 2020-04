La pandemia está afectando los ingresos publicitarios de YouTubers

Muchas de las principales cuentas de YouTube con millones de suscriptores se quejan del impacto del coronavirus en sus ganancias, y algunos de los principales YouTubers también informaron una caída de más del 50% en sus ganancias en YouTube.

Si tomamos dimensión sobre el efecto del coronavirus en la economía, notaremos que el brote está causando que la mayoría de las empresas se desaceleren, o cierren por completo, para detener la propagación del virus, y esta es la razón detrás de la reducción en los CPM (ganancias por cada mil reproducciones) en YouTube.

Según un YouTuber con más de 8.000 suscriptores, su cuenta enfrenta una reducción del 70% en sus ingresos publicitarios, y esto sucedió sólo en las últimas dos semanas del brote de coronavirus.

Un administrador de redes sociales de un canal de animación con más de 200.000 suscriptores también informó sobre una caída en sus CPM de marzo.

Otros YouTubers con varios millones de suscriptores también informaron sobre la reducción de más del 30% en su tasa promedio de CPM en diferentes canales y todo en el mes de marzo. Según ellos, por lo general, enero se considera un mes con los CPM más bajos, pero esta vez la reducción de 30% y 50% de CPM en varias cuentas muestra que el mes de marzo tiene los CPM más bajos en comparación con otros meses.

Otros YouTubers afirman que sus cuentas se están desmonetizando con la mención del nombre coronavirus en sus videos.

Oh look! I've been demonetized again for talking about coronavirus' influence on the tech industry! pic.twitter.com/XMveKIJZRh

Oh look. @TeamYouTube has demonetized my latest SAAD TRUTH clip wherein I explore the Coronavirus via an evolutionary lens. Their algorithm is the Coronavirus of social media. pic.twitter.com/lm3zxsp5mf

— Gad Saad (@GadSaad) March 23, 2020