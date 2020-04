Fan de las plantas convierte su apartamento en una jungla

Joe Bagley, un «chico de la jungla» confeso de 20 años, ha convertido su monoambiente en Loughborough, Reino Unido, en una jungla interior con más de 1400 plantas en macetas.

Desde cactus y suculentas hasta flores y vides tropicales, pueden encontrarse todo tipo de plantas creciendo en la casa de Joe. Están en todas partes, en la mesa del comedor, en las estanterías, incluso en el baño, prácticamente donde sea que haya espacio libre que no haya sido ocupado por otra cosa.

Claramente no queda mucho espacio disponible, ya que meter alrededor de 1400 plantas en macetas ha hecho que parezca una especie de jungla urbana cubierta. Como pueden imaginar, cuidar tantas plantas de interior toma mucho tiempo, y Joe admite que pasa la mayor parte de su tiempo libre regando y asegurándose de que estén saludables.

“Me encanta. Todas las mañanas cuando me levanto y camino, es encantador. No hay una sola habitación sin plantas, y todos los cuartos están llenos de verde”, dijo el fan de las plantas de interior de 20 años. “Hay plantas en las escaleras, en la mesa, en mi mesita de noche. Siempre estoy pensando en nuevos lugares para poner más. Tengo algunas plantas aquí que no sé de dónde vinieron. No recuerdo haberlas comprado. Es como si tuviera una adicción».

La fascinación de Joe por las plantas de interior comenzó cuando tenía 13 años, después de que su abuela, que vive al otro lado de la calle, le regalara un corte de su planta de araña. A medida que la planta sudafricana creció y floreció, también lo hizo su obsesión con las plantas de interior, y su vida en estos días básicamente gira en torno a ellas. Trabaja en un centro de jardinería, pasa su tiempo libre cuidando sus plantas o leyendo artículos y estudios sobre ellas, y afirma haber desarrollado una especie de «sexto sentido» a la hora de cuidarlas.

“Tengo un sexto sentido para saber cuándo algo necesita riego. Puedo pasar caminando por una planta y lo sé”, dijo. «Incluso me he despertado a la 1 de la madrugada pensando ‘Espera, una de mis orquídeas necesita riego'».

Su obsesión con las plantas de interior realmente explotó cuando se mudó de la casa de sus padres en agosto de 2018. Tenía alrededor de 100 plantas en ese momento, pero obtener su propio espacio lo inspiró a aumentar rápidamente su colección a más de 1000. Ahora recurre al contrabando de nuevas plantas en la casa en medio de la noche, porque su abuela, que vive justo enfrente de él, siempre le dice que ya tiene demasiadas.

Durante los últimos siete años, Joe Bagley ha acumulado una gran cantidad de conocimientos sobre plantas, y recientemente lanzó su propio sitio web, donde publica todo tipo de información útil para los apasionados de las plantas, pero también responde a sus preguntas sobre su cuidado. Su sueño es abrir un día su propio “café de la selva” lleno de plantas, que él describe como su negocio ideal.