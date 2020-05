COVID-19: un llavero multiuso que ayuda a evitar el contacto con gérmenes

La pandemia de COVID-19 nos ha hecho hiperconscientes de la cantidad de superficies comunes que tocamos a diario, desde las manijas de las puertas hasta los botones de un cajero automático.

Es fácil sentirse abrumado y temeroso de los gérmenes, pero no debería impedirnos vivir una vida normal. Con esto en mente, la compañía StatGear, con sede en Nueva York, desarrolló una herramienta muy simple para ayudar a evitar la propagación de gérmenes dañinos mientras realizas las tareas de tu vida diaria.

Hygiene Hand es un llavero de latón sólido que se puede usar para presionar botones y abrir puertas para que los usuarios puedan evitar tocar superficies compartidas con sus manos. El material de es inherentemente antimicrobiano y 100% reciclable.

Diseñada por un paramédico retirado de Nueva York, Hygiene Hand ayuda a no tocar ninguna superficie con las manos. La herramienta tiene forma de lápiz óptico, gancho de puerta y orificio para el dedo. Los usuarios pueden llevarlo en el llavero retráctil gratuito, lo que les permite evitar la propagación de gérmenes a sus propios bolsillos. Simplemente puedes sacarlo cuando sea necesario, y usarlo para abrir puertas, tocar pantallas táctiles, y mucho más.

Avi Goldstein, CEO de StatGear, se inspiró para desarrollar Hygiene Hand al sentirse frustrado por la falta de opciones para evitar tocar gérmenes. «En medio del brote de coronavirus en la ciudad de Nueva York, fui a una farmacia a recoger una receta y me pidieron que usara su bolígrafo para firmar la compra», revela. «Cuando le señalé al farmacéutico que debía estar lleno de gérmenes de todas las personas que recogieron recetas antes que yo, me dijo que no tenían desinfectante para las manos, así que debería lavarme las manos cuando llegara a casa». Inmediatamente se reunió con su equipo de diseño para comenzar a crear prototipos de una solución.

StatGear lanzó el producto en Kickstarter, donde la campaña ha alcanzado más de 100 veces su objetivo prometido. Su éxito significa que la producción ya está en marcha, y el equipo planea comenzar a enviar pedidos de Hygiene Hand muy pronto.