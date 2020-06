Cómo la pandemia afectó el movimiento de las personas en todo el mundo

Para hacer frente a la pandemia de coronavirus, los países de todo el mundo implementaron una gama de políticas estrictas, que incluyen confinamientos para quedarse en casa; cierre de escuelas y lugares de trabajo; cancelación de eventos y reuniones públicas; y restricciones en el transporte público. Estas medidas fueron implementadas para frenar la propagación del virus al imponer la distancia física entre las personas.

Pero, ¿cuán efectivas han sido estas políticas para reducir el movimiento humano? ¿Qué impacto ha tenido en cómo trabajan, viven y viajan las personas en todo el mundo?

Se pueden obtener algunas ideas al respecto a partir de los datos que Google presenta en sus informes de movilidad comunitaria COVID-19. Utilizando datos anónimos proporcionados por aplicaciones como Google Maps, la compañía ha producido un conjunto de datos actualizado regularmente, que muestra cómo los movimientos de las personas han cambiado a lo largo de la pandemia.

Este nuevo conjunto de datos de Google mide los números de visitantes a categorías específicas de ubicación (por ejemplo, supermercados, parques, estaciones de tren) todos los días, y compara este cambio en relación con el día de referencia antes del brote de la pandemia. Los días de referencia representan un valor normal para ese día de la semana, dado como valor medio durante el período de cinco semanas desde el 3 de enero hasta el 6 de febrero de 2020. Medirlo en relación con un valor normal para ese día de la semana es útil, porque las personas obviamente a menudo tienen diferentes rutinas los fines de semana, en comparación con los días de semana.

El equipo de Our World in Data condensó los datos de Google en gráficos interactivos para que resulte más fácil ver los cambios a lo largo del tiempo en un país determinado; y cómo las políticas específicas pueden haber afectado (o no) el comportamiento en las comunidades:

Cambio en visitantes por categoría

Venta minorista y recreación

Tiendas de alimentos y farmacias

Estaciones de transporte público

Parques y espacios al aire libre

Visitantes al lugar de trabajo

Tiempo en casa

La herramienta también permite comparar países en el tiempo. Por ejemplo, acá está el tiempo pasado en el hogar día por día en Argentina, Uruguay y Chile desde el 16 de febrero hasta hoy: