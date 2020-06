La tendencia mundial hacia lo digital, móvil y los medios pagos continúa acelerándose por la pandemia

El Reuters Institute for the Study of Journalism acaba de publicar la edición 2020 de su informe Digital News Report, con evidencias del profundo impacto que ha tenido el coronavirus en los medios informativos y sus audiencias en 40 países de todo el mundo. El informe (basado en datos de seis continentes y 40 mercados), llega en medio de una pandemia global sin precedentes en la era moderna, y cuyas consecuencias económicas, políticas y sociales aún son una incógnita.

“La seriedad de esta crisis ha reforzado la necesidad de un periodismo confiable y riguroso que pueda informar y educar a la población, pero también ha evidenciado cuán permeables nos hemos vuelto a conspiraciones y desinformación. Los periodistas ya no controlan el acceso a la información y la gente se vuelca más a las redes sociales y a otras plataformas, donde hay acceso a una gama más amplia de fuentes y “hechos alternativos”, algunos de los cuales contradicen las recomendaciones oficiales, son engañosos o directamente falsos”, indica el informe.

El periodismo es importante y otra vez está muy demandado. Pero el problema para los medios es que ese interés extra produce incluso menos ganancias, al tiempo que los anunciantes se preparan para una recesión inevitable y se desploman los ingresos de las ediciones impresas. En este contexto, es probable que veamos más suscripciones digitales y otros modelos de pago que se han mostrado considerablemente prometedores en los últimos años, adelanta el informe.

Si bien la crisis del coronavirus probablemente afecte de forma dramática las perspectivas de corto plazo en muchos medios, el informe brinda información a largo plazo sobre una parte importante del futuro del negocio.

Consumo de Medios en Argentina:

El informe da cuenta de la primacía de los medios digitales en el ecosistema de medios, y el incremento de su dominio respecto de los competidores audiovisuales e impresos.

Noticias Online

Infobae lidera el consumo de noticias online en Argentina, con el 40% de los encuestados afirmando haberlo visitado al menos una vez la semana previa a la realización del estudio. En segundo lugar se ubica la señal de cable TN con 36%, y el tercer y cuarto lugar lo ocupan Clarín (29%), y La Nación (22%).

Noticieros

En cuanto al consumo de noticias vía TV, TN lidera el mercado con el 39% de los usuarios mirando el canal en forma semanal, Telefé ocupa el segundo puesto con el 36%, y el tercer y cuarto puesto lo ocupan Canal 13 (32%) y C5N (31%).

Confianza

La confianza en las noticias en general fue del 33% en Argentina en 2020, por debajo del promedio del 38% de los 40 países incluidos en el Informe a nivel global, y el medio con mayor índice de confianza fue Telefé (57%), seguido por Infobae (53%) y TN (50%).

Redes Sociales

Facebook, WhatsApp y YouTube se mantienen como las tres plataformas más usadas para consumo de noticias, con 65%, 38% y 26%, respectivamente, de encuestados que respondieron usarlas como fuentes. Instagram ocupa el 4to lugar, con un marcado crecimiento que pasó de 13% a 23%.

Aquí un resumen de los hallazgos clave a nivel mundial:

Sobre desinformación

Incluso antes del pico de la pandemia, más de la mitad de nuestra muestra (56%) se confesaba preocupada por distinguir las noticias ciertas o de las falsas en internet.

Los políticos domésticos son la fuente que nuestros encuestados citan con más frecuencia al hablar de fuentes de desinformación. A esos políticos se les culpa especialmente en países como Brasil, Filipinas y EEUU.

Facebook es la plataforma que más preocupa en lo referente a la desinformación (29%). Sin embargo, en países como Brasil, México, Malasia y Chile la gente dice que le preocupan más aplicaciones de mensajería cerradas como WhatsApp.

Sobre confianza en las noticias

En los 40 mercados que cubre el informe, menos de cuatro de cada 10 encuestados (38%) dicen que confían en la mayoría de las noticias la mayor parte del tiempo. Ese porcentaje representa una caída de 4 puntos desde 2019.

Menos de la mitad (46%) dicen que confían en las noticias que consumen. Ese porcentaje es más alto que el porcentaje de confía en las noticias que ven en los buscadores (32%) y en las que ven en las redes sociales (22%).

Los cambios más notables en los últimos 12 meses incluyen una caída de 16 puntos en Hong Kong (30%) y una caída de 15 puntos en Chile (30%). Ambos mercados han experimentado potestas violentas y una fuerte polarización en los últimos meses.

En el último año, la confianza en las noticias ha caído 11 puntos en México (39%), 6 puntos en Argentina (33%) y 7 puntos en España (36%).

Sobre la crisis del COVID-19

La encuesta reveló que en general se consideraba que los medios habían hecho un buen trabajo ayudando a la gente común a comprender el alcance de la crisis (60%), y también al dejar en claro qué podía hacer cada uno para mitigar el impacto (65%).

En el pasado se acusó a algunos medios de hacer sensacionalismo, pero en esta ocasión sólo un tercio (32%) piensa que han exagerado la gravedad de la situación. La preocupación fue mayor en los Estados Unidos (38%), en la Argentina (41%) y entre quienes ya desconfiaban de los medios.

Sobre el pago por noticias

Las cifras muestran un incremento significativo en el porcentaje de gente que paga por noticias online en un buen número de mercados, incluyendo un salto de cuatro puntos en EEUU hasta el 20% y un salto de ocho puntos en Noruega hasta el 42%.

Pese a estas cifras, un porcentaje alto dice que nada le convencería de pagar por noticias online (un 40% en EEUU y un 50% en el Reino Unido).

Sobre la confianza en las declaraciones de los políticos

En los 40 mercados que cobre el informe las cifras muestran que el 52% cree que los medios deberían incluir las declaraciones engañosas de los políticos de forma prominente porque “es importante que la gente sepa lo que los políticos dicen”.

Una mayoría (60%) dice que aún prefiere noticias sin un punto de vista particular y sólo una minoría (28%) prefiere noticias que refuerzan sus puntos de vista. Esta preferencia es más fuerte en Alemania, Japón, Reino Unido y Dinamarca.

La crisis del coronavirus ha acelerado la transición global hacia medios más digitales, móviles y dominados por las plataformas:

La pandemia le ha dado a la TV un impulso temporal.

Más de la mitad usa algún grupo online para conectarse y compartir información

Las audiencias acceden a las noticias a través de muchos canales:

El 28% prefiere empezar su jornada en un sitio o una aplicación.

Ese % es mucho menor entre los jóvenes que tienen entre 18 y 24 años, que acceden más a menudo a través de las redes sociales

El informe completo puede leerse aquí.