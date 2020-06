Cómo compartir archivos entre la PC y el teléfono en forma segura y sin cables

Las soluciones wireless llegaron para hacernos la vida más sencilla, prescindiendo de los incómodos cables. Sin embargo, cuando se trata de transferir archivos entre dispositivos, el beneficio es mucho mayor considerando que no necesitamos de ningún elemento adicional para compartir datos entre una computadora y un smartphone. Existen muchas herramientas online para cumplir esta tarea, pero no siempre resultan del todo seguras.

CopyPaste es una aplicación web para la transferencia segura de archivos entre la computadora y el teléfono. Incluso es posible usarla para transferir archivos entre dos computadoras, o dos dispositivos de cualquier tipo. El único requisito es que los dos dispositivos tengan un navegador conectado a Internet.

La aplicación web es de uso completamente gratuito, y no requiere registro; y no solo destaca por facilitar la transferencia de archivos entre dispositivos, sino también por ser un medio extremadamente seguro. La seguridad se garantiza por medio del cifrado de extremo a extremo, los datos no son almacenados en la nube en ningún momento.

Su uso es muy sencillo. Sólo hay que ingresar al sitio web de la herramienta, en cuya página principal te recibirán los dos mecanismos de conexión, a través de un código QR, o siguiendo un enlace para luego ingresar un código alfanumérico.

Una vez generada la conexión a través de estos dos métodos, podrás elegir cualquiera de las pestañas disponibles para compartir el tipo de datos que quieras: contraseñas, archivos de texto y otros archivos. ¡Y Listo! Podrás compartir tus archivos entre dos equipos con total seguridad, y de forma muy sencilla.