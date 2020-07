Retratos de grandes figuras históricas recreados por sus descendientes

Para prepararse para un retrato reciente, Shannon LaNier se cubrió la cabeza con un abrigo negro y se colocó un collar grueso en capas alrededor del cuello, un disfraz que combinaba con lo que llevaba Thomas Jefferson en una pintura icónica del siglo XVIII.

El presentador de noticias de Houston estaba participando en un proyecto del fotógrafo británico Drew Gardner, que recrea fotografías, pinturas y otras imágenes de figuras históricas al retratar a sus descendientes con atuendos similares. Sin embargo, la fotografía de LaNier es particularmente significativa, porque es el sexto bisnieto de Jefferson y Sally Hemmings, a quien el tercer presidente de los Estados Unidos esclavizó y obligó a tener a sus hijos, una historia que ha quedado fuera de las narraciones históricas.

Titulado The Descendants, el proyecto es una excavación visual de la historia occidental que cuestiona lo que queda al pasar las generaciones. Los familiares de personas históricamente significativas están, en su mayor parte, fuera del foco de atención, pero como señala el fotógrafo, el «ADN de sus antepasados está caminando por la calle».

El proyecto comenzó hace unos 15 años cuando la madre de Gardner mencionó que se parecía a su abuelo. Aunque el proyecto actual ha divergido de la simple semejanza (el fotógrafo señala que características similares no son un requisito cuando se busca descendientes), espera inspirar preguntas sobre los legados de las personas. «No digo que se parezcan a sus antepasados», señala. “Estoy alentando un debate. Quiero provocar una conversación que haga que la gente sienta curiosidad por la historia».

El criterio de Gardner para elegir temas es estricto: la figura histórica debe ser ampliamente conocida por el público y tener un impacto significativo que vaya más allá de la simple celebridad. El siguiente paso consiste en rastrear pinturas, fotografías y otras representaciones realistas de la persona, lo que elimina una cantidad considerable de perspectivas. Luego, el fotógrafo busca a miembros de la familia vivos, a veces trabajando durante más de una docena de generaciones para encontrar a alguien dentro de los 15 años de edad del antepasado. A menudo, con la ayuda de museos y otras instituciones dedicadas a la preservación histórica, se pone en contacto con el pariente para preguntar si posarán para un retrato.

A continuación algunos impactantes retratos de la serie The Descendants:

Napoleón y su cuarto bisnieto