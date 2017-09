100 piezas periodísticas excepcionales (Parte 3)

Cada año, la revista The Atlantic recopila una lista de las obras de no ficción más excepcionales del periodismo, en un intento de dar a conocer alrededor de 100 de esas piezas que resistieron la prueba del tiempo, a un público más amplio.

Luego de la parte 1 y la parte 2, a continuación, la última parte de la lista ordenada por temas:

Identidad y diferencia

THIS AMERICAN LIFE / Will I Know Anyone at This Party? (audio)

“Ahora mismo muchos republicanos sienten que no reconocen a su propio partido. Como un congresista de Minnesota confundido cuando los residentes de su distrito, gente que él ha conocido por años, comienzan a pedir la prohibición de que los musulmanes se muden a su ciudad.”

THIS AMERICAN LIFE / Who’s Really on Line One? por Zoe Chace (audio)

Un productor de radio “va a Greenville, Carolina del Sur para hablar con Tony Beam, presentador del programa de radio Christian Worldview Today. Tony y sus oyentes son cristianos evangélicos, y por lo general, Tony apoya a un candidato para las elecciones y sus oyentes tienden a estar de acuerdo con él. Pero en esta temporada electoral, las cosas están saliendo muy distintas”.

MOTHER JONES / I Spent 5 Years With Some of Trump’s Biggest Fans. Here’s What They Won’t Tell You por Arlie Russell Hochschild

“La historia profunda de la derecha es así: Estás pacientemente de pie en medio de una larga línea que se extiende hacia el horizonte, donde el sueño americano espera. Pero mientras esperas, ves gente colándose delante de ti. Muchos de estos colados son negros beneficiarios de programas de acción social. Algunas son mujeres impulsadas por la carrera profesional que empujan hacia trabajos que nunca tuvieron antes. Entonces se ven inmigrantes, mexicanos, somalíes, los refugiados sirios por venir. Mientras esperas en esta línea inmóvil, te piden que sientas lástima por todos ellos. Tienes un buen corazón. Pero, ¿quién decide por quién debes sentir compasión? Entonces ves al presidente Barack Hussein Obama agitando a los colados adelante. Está de su lado”.

OXFORD AMERICAN / The Last Florida Indians Will Now Die por Justin Nobel

“De niña, aprendí de ciertas tribus nativas y sus respectivas tierras, los Cherokee en el Sur, los Navajo en el Suroeste, los Iroquois en el Estado de Nueva York. Lo que no me enseñaron es que estas tribus existen porque fueron derrotadas, y en esa derrota firmaron tratados con el gobierno de Estados Unidos. Tan terrible como su suerte, estas tribus ahora son reconocidas por el gobierno federal, significando que por lo menos algo de dinero está disponible para el cuidado médico, casas, y escuelas. Estas tribus también tienen derecho a operar casinos. Tal vez lo más importante, tienen el derecho legal de existir, un lugar en el registro. Se recordarán, aunque sólo sea porque algún burócrata las ha marcado una lista”.

THIS AMERICAN LIFE / Tell Me I’m Fat y Once More, With Feeling (audio)

Historias sobre un tema.

THE WASHINGTON POST / The White Flight of Derek Black por Eli Saslow

“Su padre, Don Black, había creado Stormfront, el primer y más grande sitio nacionalista de Internet, con 300.000 usuarios y contando. Su madre, Chloe, había estado una vez casada con David Duke, uno de los fanáticos raciales más infames del país, y Duke se había convertido en el padrino de Derek. Habían elevado a Derek a la vanguardia del movimiento, y algunos nacionalistas blancos habían empezado a llamarlo «el heredero».”

THE NEW YORKER / White Plight? por Hua Hsu

“En los Estados Unidos de clase trabajadora, ha surgido una política de identidad de resentimiento de élite, en la que la blancura significa desposesión”.

THE NEW YORK TIMES MAGAZINE / Choosing a School for My Daughter in a Segregated City por Nikole Hannah-Jones

“Estaría mintiendo si dijera que no me sentía atrapado en la forma en que otros padres con opciones se sienten atrapados. Tuve momentos en los que no podía ignorar el miedo persistente de que en mi búsqueda de la justicia, estaba siendo injusto con mi propia hija. Me preocupaba -me preocupa todavía- si tomé la decisión correcta para nuestra niña. Pero yo sabía que había tomado la adecuada.”

GQ / My Son, The Prince of Fashion por Michael Chabon

“Llevé a mi hijo a la Semana de la Moda de París, y todo lo que conseguí fue una profunda comprensión de quién es él, lo que quiere hacer con su vida, y cómo se siente al ver a un hombre adulto caminando por una pasarela llevando pantalones chupines amarillos.”

1843 / Eton and the Making of a Modern Elite por Christopher de Bellaigue

“La escuela más famosa del mundo aspira a convertirse en agente de cambio social; pero, como el viejo Christopher de Bellaigue aprende cuando vuelve, es también una manera cada vez más eficaz para que la élite global dé a sus descendientes una manera de sacar ventaja en la vida. ”

AEON / Gender Is Not a Spectrum por Rebecca Reilly-Cooper

“Nadie, y ciertamente ninguna feminista radical, quiere impedir que alguien se defina de maneras que tengan sentido para ellos. Así que si querés llamarte a vos mismo genderqueer femme presentando demigirl, sólo hacelo. Expresar esa identidad como gustes. Sólo surge un problema cuando se comienzan a hacer reivindicaciones políticas sobre la base de esa etiqueta, exigiendo que los demás te llamen cisgender, porque se requiere que haya un montón de personas cis binarias convencionales para que se definan en contra”.

BUZZFEED / To Love Your Sister Is to Grieve Your Twin por Tomi Obaro

“Ella es mi mejor amiga, pero esa frase no hace suficiente justicia a la relación. Nuestro parentesco es tan vinculante que hay recuerdos que tengo de nosotros en los que no estoy seguro si realmente estaba allí o si ella estaba allí y estoy modificando el recuerdo. Crecer aparte, o convertirse en hermanas y no en gemelas, era en su mayoría horripilante, pero a veces es un alivio. Significa que mi peor temor, su muerte, no me puede devastar tanto como antes.”

THE PLAYERS’ TRIBUNE / A Guy Like Me por John Scott

“La gente piensa que los que hacen cumplir la ley deambulan allí por dos minutos por noche, toman unos cuantos refrescos y dan por terminada la jornada. Qué vida, ¿verdad? Pero seré honesto. Nunca puedes apagarlo. Es un trabajo 24/7. Cuando sabes que se avecina una pelea, nunca puedes apagar tu cerebro. Puedes ser el tipo más duro en la NHL, y todavía tener ese miedo. Me quedaría despierto toda la noche en HockeyFights.com y YouTube, investigando las tendencias del siguiente luchador en la programación”.

ESPN / The Art of Letting Go por Mina Kimes

“El código de la MLB es claro: voltea tu bate y pagarás. Pero en Corea del Sur, los flips son un arte. ¿Cómo existe este mundo alternativo? ¿Y qué dice de nosotros?

ELLE / The Afterlife of a Ballerina por Alice Robb

“A los 16 años, Alexandra Ansanelli fue ungida como prodigio. A los 22 años, fue directora del New York City Ballet. A los 26 años, fue directora del Royal Ballet. A los 28 años ya había dado todo.”

OXFORD AMERICAN / Blood Ties por Alex Mar

“Una auto-mitificación tiene lugar cuando asimilamos las historias de nuestros antepasados ​​en la nuestra propia, es automático. Nos decimos que sus triunfos han entrado de alguna manera en nuestro torrente sanguíneo”.

SPIEGEL / A Visit to Ground Zero of Refugee Anxiety por Takis Würger

“Clausnitz se convirtió en sinónimo del el costado xenófobo de Alemania después de que los residentes amenazaran un autobús lleno de refugiados. Pasamos un mes en la ciudad para averiguar qué pasó.”

THE BUCKLEY CLUB / My Open Letter to Conservatives por Conservative Black Man

“Los conservadores deben tratar de entender por qué los negros sentimos lo que nos sentimos acerca de algunas de estas cosas. ¿Le dolería mostrar compasión por una madre que ha perdido a su hijo a un oficial de policía abandonado, en lugar de señalar las estadísticas sobre el crimen negro en Chicago? ¿Por qué la primera reacción a la mención del KKK es un pivote para las Panteras Negras como si las Panteras Negras estuvieran siempre en la cima de esa montaña figurativa? ¿Alguna vez ha tratado de entender lo que la mayoría de las personas negras siente cuando ven la bandera confederada? ¿Se ha tomado el tiempo para preguntar?

RAND / Assessing the Implications of Allowing Transgender Personnel to Serve Openly

Este largo informe es más seco que todo lo recomendado aquí, pero es digno de mención como el enfoque más cuidadoso, lógico, informativo, basado en hechos que he visto sobre este tema. Si quieres el resumen de la investigación en su lugar, está aquí. Un ensayo corto y pulido aquí.

LAPHAM’S QUARTERLY / The Anomaly of Barbarism por John Gray

“Aunque mucho se desconoce, no hay nada misterioso en el surgimiento de ISIS. Es desconcertante sólo para aquellos que creen -a pesar de todo lo que ocurrió en el siglo XX- que la modernización y la civilización están avanzando de la mano. De hecho, ahora como en el pasado algunos de los movimientos más modernos están entre los más bárbaros. Pero admitirlo significaría renunciar a la fe política gobernante, una forma decadente de liberalismo sin la cual los líderes occidentales y los formadores de opinión estarían desorientados y perdidos. Aceptar que las sociedades liberales no están “del lado correcto de la historia” dejaría a sus vidas sin sentido, mientras que una respuesta estoica -que está lista para luchar mientras dudan de la victoria final- parece estar más allá de sus poderes.”

STANDPOINT MAGAZINE / Islam and the French Republic: From the Banlieues to Le Pen Land por Ben Judah

“Un judío ya no puede vivir donde quiere. Poco a poco, todo el mundo se está moviendo de los banlieues. Tan pronto como hay poblaciones étnicas, y tan pronto como se pone, digamos, problemático, los judíos se mueven. Los visibles, son constantemente atacados.”

THE GUARDIAN / My Night Out in Cleveland With the Worst Men on the Internet por Laurie Penny

“La definición más aceptada de un troll es un provocador, alguien que dice cosas ultrajantes, extremas o abusivas para provocar una reacción. Para ellos, la reacción en sí es la victoria. La distinción clave es entre los vigilantes de la atención -los puros trolls agitadores que juegan este juego grotesco por su propio bien y el suyo- y los verdaderos creyentes”.

CRACKED / How Half of America Lost Its Fucking Mind por David Wong

“Las verdades básicas y obvias que han sido incuestionables durante miles de años ahora se rieron y se lanzaron a gritar… Los fundamentos sobre los cuales Estados Unidos fue innegablemente construido -familia, fe y trabajo duro- habían sido considerados poco modernos y de mentalidad pequeña. Esas altivas elites en su torre de marfil se rieron al echar a la basura esa base, y luego escribieron escritos de 10.000 palabras que culparon a los constructores por el colapso que siguió “.

SLATE STAR CODEX / Book Review: Albion’s Seed por Scott Alexander

Fracasos de la Justicia

THE GUARDIAN / Inside the Fight to Reveal the CIA’s Torture Secrets por Spencer Ackerman

“La saga de Panetta Review estimularía a una furiosa CIA a dar un paso extraordinario: espiaría a sus propios supervisores legislativos, especialmente a Jones. El episodio se extenderá públicamente el próximo mes de marzo, cuando la demócrata de la comisión Dianne Feinstein, que ya había tomado un gran riesgo político en impulsar la investigación de tortura, acusó a la CIA en el piso del Senado de desencadenar lo que llamó una crisis constitucional. Ambas partes solicitaron que el departamento de justicia llevara a cabo una investigación criminal por el otro. La amargura casi ensombrecería un informe de la señal, una fracción de que fue lanzada al público en diciembre de 2014, que documentó en escalofriante detalle las depravaciones que la CIA infligió a sospechosos de terrorismo después del 11-S “.

COSMOPOLITAN / Why Did It Take 9 Hours and 3 Emergency Rooms For This Woman to Get a Rape Kit? Por Jillian Keenan

“Las complicadas, irritantes, poco conocidas razones por las que las mujeres pueden ser privadas de atención de emergencia después de una agresión sexual”.

ROADS & KINGDOMS / The Dog Thief Killings por Calvin Godfrey

“El perro sería la pieza central de una gran fiesta a la que asistieron antiguos colegas y compañeros de guerra. Su esposa pasaba la mayor parte del día cocinándolo, con órganos y todo; su trabajo era asegurarse de que tuvieran una buena, debidamente preparada”.

MEDIUM / Chronicles of a Concerned Citizen por Aglaia Berlutti

“Una reflexión sobre la ola de linchamientos en Venezuela”.

THE INTERCEPT / Operation Smoke and Mirrors por Jamie Kalven

“Dos policías de Chicago descubrieron una empresa criminal masiva dentro del departamento”.

MOTHER JONES / My Four Months as a Private Prison Guard por Shane Bauer

“Los presos están pegados a la ventana de la sala de televisión, viendo a una joven cadete blanca llamada Miss Stirling escoger sus cosas. Ella es bonita y pequeña, con el pelo largo y negro. La atención la hace sentir incómoda; piensa que los internos son groseros. A principios de esta semana, dijo que se negaría a dar una reanimación cardiopulmonar y no probaría la comida de la cafetería porque no quiere “comer SIDA”. Cuanto más rodea a los prisioneros, sin embargo, más nota que se enfrenta a un conflicto interno. “No quiero tratar a todo el mundo como un criminal porque yo misma he hecho cosas”, dice.”

BUZZFEED / The Court That Rules the World por Chris Hampor

“Un universo jurídico paralelo, abierto sólo a las corporaciones y en gran medida invisible para todos los demás, ayuda a los ejecutivos condenados por crímenes a escapar del castigo”.

REASON / The Truth About the Biggest U.S. Sex Trafficking Story of the Year por Elizabeth Nolan Brown

“La realidad -como lo demuestran los informes policiales, documentos judiciales, registros online y declaraciones de los involucrados- es mucho menos espeluznante y depravada. En lugar de una historia de abuso y explotación, es una historia de inmigración, economía, compañerismo y conexión, estructuras y dinamismo que impulsan los mercados negros y un sistema de justicia penal demasiado ansioso para declarar a las mujeres víctimas de las elecciones ellos hacen.”

THE NEW YORK TIMES / The Fighter por C.J. Chivers

“El Cuerpo de Marines le enseñó a Sam Siatta cómo disparar. La guerra en Afganistán le enseñó a matar. Nadie le enseñó a volver a casa.”

DIGG / Broken por Kevin Heldman

“Cuando hablamos de vecindarios y barrios malos, zonas de delincuencia y áreas de guetos en Nueva York y luego las comparamos con East New York, todas aquellas áreas que se ajustan a esas definiciones no son nada como East New York. East New York es más enfermiza, más triste, más disfuncional, más aislada, más dura, más frágil, más loca, tóxica, y rota por todas partes”.

PRO PUBLICA and NEW YORK DAILY NEWS / The NYPD IS Kicking People Out of Their Homes, Even If They Haven’t Committed a Crime por Sarah Ryley

“La NYPD está expulsando a la gente de sus hogares, incluso si no han cometido un crimen. La ley de reducción de molestias fue creada en la década de 1970 para combatir la industria del sexo en Times Square. Desde entonces, su uso se ha ampliado extensamente, apuntando comúnmente los apartamentos y las bodegas mom-and-pop incluso mientras que la tarifa de criminalidad de la ciudad ha alcanzado mínimos históricos.”

ESPN / The Hardest Choice Demaryius Thomas’s Mom Will Make por Eli Saslow

“Pasó 15 años aislada de América en una celda de hormigón de 20 por 20 pies, y ahora tiene una invitación al mayor espectáculo estadounidense de todos”.

REASON / Confessions of an Ex-Prosecutor por Ken White

“El día que OJ Simpson fue absuelto, comencé mi carrera como fiscal federal. Tenía 26 años y estaba en la cúspide de un poder extraordinario sobre las vidas de mis conciudadanos. Después de años de pasantías con fiscales federales y estatales, sabía esperar camaradería y sentido de misión. No esperaba que influyera en cómo pensaba sobre los derechos constitucionales. Pero lo hizo.”

SPIKED / The Tyranny of Transparency por Tim Black

“Esto no es un problema legal. No puede ser corregido por frenéticas invocaciones del artículo 8 de la Ley de Derechos Humanos. Ninguna afirmación de que “Toda persona tiene derecho al respeto por su vida privada y familiar, su hogar y su correspondencia” puede restaurar mágicamente la sustancia a la idea de privacidad. Eso es porque la idea de privacidad no ha sido debilitada legalmente; más bien, ha sido cultural y políticamente socavada”.

THIS AMERICAN LIFE, PRO PUBLICA, and THE MARSHALL PROJECT / Anatomy of Doubt por Roporn Semien y An Unbelievable Story of Rape por T. Christian Miller y Ken Armstrong (la versión impresa apareció a finales de 2015)

“Si ella cumplía ciertas condiciones para el año siguiente, los cargos serían retirados. Tendría que obtener consejos de salud mental para su mentira. Tendría que ir en libertad condicional. Tendría que mantenerse recta, sin romper más leyes. Y tendría que pagar USD 500 para cubrir los costos de la corte. Marie quería dejar esto atrás. Así que aceptó el trato.”

Explorando lo Desconocido

THE NEW YORK TIMES MAGAZINE / The Secrets of the Wave Pilots por Kim Tingley

“Durante miles de años, los marineros en las Islas Marshall han navegado grandes distancias de mar abierto sin instrumentos. ¿Puede la ciencia explicar su método antes de que se pierdan para siempre?”

PHILOSOPHY NOW / A Golden Manifesto por Mary Midgley

Lo que un momento pasado de ascendencia femenina en la filosofía puede enseñarnos acerca de la búsqueda de la verdad.

HARPER’S / What Came Before the Big Bang? por Alan Lightman

“Los físicos esperan que en los próximos cincuenta años o más, la teoría de cuerdas u otro nuevo trabajo teórico proporcionará una buena comprensión de la gravedad cuántica, incluyendo una explicación de cómo comenzó el universo”.

THE GUARDIAN / Artificial Intelligence: ‘We’re Like Children Playing With a Bomb’ por Tim Adams

“Si usted mira todas las cosas en las que el mundo gasta dinero, lo que estamos haciendo es menos que una miseria. Vas a alguna ciudad al azar y viajas desde el aeropuerto hasta tu hotel. A lo largo de la carretera se ven todos estos enormes edificios de empresas que nunca has oído hablar. Tal vez están diseñando una nueva campaña publicitaria para una cuchilla de afeitar. Pasas cientos de estos edificios. Cualquiera de ellos tiene más recursos que el total que la humanidad está gastando en este campo. Tenemos medio piso de un edificio en Oxford, y hay otros dos o tres grupos haciendo lo que hacemos. Así que creo que está bien”.

AEON / The Empty Brain por Robert Epstein

“No almacenamos palabras o reglas que nos dicen cómo manipularlas. No creamos representaciones de estímulos visuales, las almacenamos en un buffer de memoria a corto plazo y luego transferimos la representación a un dispositivo de memoria a largo plazo. No recuperamos información o imágenes o palabras de los registros de memoria. Las computadoras hacen todas estas cosas, pero los organismos no.”

AUDUBON MAGAZINE / Can the Ivory-Billed Woodpecker Be Found in Cuba? por Mac McClelland

“Antes, el fotógrafo se acercó al escritor y preguntó, mientras ambos se alejaban del golpe despiadado de los bueyes, una parcela de bosque cubano protegido que estaba deforestada con el derribo de ramas y árboles cada vez más grandes con los cuales asaltarlos, ‘¿Te has preguntado alguna vez si todo esto vale la pena? ¿Por un pájaro? Los dos rieron con oscuridad. Unos momentos antes, un trozo de madera se había desprendido de un club de bueyes que golpeaba mientras se rompía sobre la piel del animal y pasaba por delante de la cabeza del fotógrafo, errando quizás por un centímetro. ‘¿Uno que casi definitivamente no existe?’”

THE NEW YORK TIMES MAGAZINE / The Amateur Cloud Society That (Sort of) Rattled the Scientific Community por Jon Mooallem

“Para evitar que todo se sintiera efímero o imaginario, finalmente decidió que la membresía debería costar USD 15 y que los miembros recibirían una insignia y un certificado en el correo. Reconoció que unirse a una Sociedad de Apreciación de la Nube online que sólo existía nominalmente podría parecer ridículo, pero era importante para él que no pareciera absurdo”.

THE INTERCEPT / The Dark Side of VR por Janus Kopfstein

“Los datos que los headsets de realidad virtual pueden recopilar darán a las corporaciones y gobiernos un inaudito conocimiento y poder sobre nuestras emociones y comportamiento físico”.

LONGREADS / STAT: My Daughter’s MS Diagnosis and the Question My Doctors Couldn’t Answer por Maria Bustillos

“¿Hay un tratamiento dietético para la esclerosis múltiple? Y si es así, ¿por qué el establishment médico está haciendo caso omiso de la investigación académica publicada que comenzó en los años cincuenta para demostrarlo?

LOVE + RADIO / Doing the No No por Britt Wray

“Adam Zaretsky es un bioartarista que explora la manipulación del ADN, las franjas de la modificación genética, y se contrapone a los límites éticos de la ciencia y más allá”.

BLOOMBERG BUSINESSWEEK / How to Hack an Election por Jordan Robertson, Michael Riley, and Andrew Willis

“Andrés Sepúlveda arregló las elecciones en toda América Latina durante casi una década”.

NAUTILUS / How Necking Shaped the Giraffe por David P. Barash

“Tan notablemente largos como son los cuellos de jirafa, estos son en realidad superados por sus piernas, de tal manera que esos cuellos monumentales son -creámoslo o no- demasiado cortos para llegar cómodamente a un charco; como resultado, una jirafa bebiendo debe separar sus pies delanteros. Y, por cierto, el mismo mecanismo de control de la compuerta fluida en su largo cuello funciona a la inversa cuando una jirafa terminó de beber y eventualmente eleva su cabeza, permitiendo que solo un hilillo de sangre fluya hacia abajo de manera que su cerebro no se vuelva hipóxico de repente.

THE TEXAS TRIBUNE and PRO PUBLICA / Hell and High Water por Neena Satija, Kiah Collier, Al Shaw, and Jeff Larson

“Houston es la cuarta ciudad más grande del país. Es el hogar del mayor complejo de refinación y petroquímica de la nación, donde se almacenan miles de millones de galones de petróleo y químicos peligrosos. Y es una presa fácil para el próximo gran huracán. ¿Por qué Texas no está lista?”

WIRED /A Swarm of Controversy por Hannah Nordhaus

“En su lucha por sobrevivir contra los ácaros asesinos, las abejas obtienen un aliado poco probable”.

NEW YORK / I Used to Be a Human Being por Andrew Sullivan

“Obsérvese en la fila para el café, o en el tráfico, o incluso sólo al ir al baño. Visite un aeropuerto y vea el mar de cuellos estirados y los ojos muertos. Hemos pasado de mirar hacia arriba y alrededor, a mirar constantemente hacia abajo. Si un alien nos hubiera visitado hace sólo cinco años, y regresara hoy, ¿no sería esta su observación inmediata? Que esta especie ha desarrollado un nuevo y extraordinario hábito -y, donde quiera que mire, vive constantemente esclavizada?”

THE BOSTON GLOBE / Where Did ISIS Come From? The Story Starts Here. por Neil Swidey

“Un intento de señalar el momento en que la ocupación americana de Irak fracasó de manera tan catastrófica que dio a luz un monstruo en el terrorismo global. Paul Bremer es entrevistado.”

RADIOLAB / From Tree to Shining Tree

“Un bosque puede sentirse como un lugar de gran quietud y silencio. Pero si cavas un poco más profundo, hay un mundo oculto bajo tus pies, tan ocupado y complicado como una ciudad en hora pico.”

IDLE WORDS / Shuffleboard at McMurdo por Maciej Cegłowski

“Todo esto es como uno de esos cuentos de hadas rusos, donde el héroe debe cruzar siete mares y siete montañas, matar a Koshchei el Inmortal, encontrar el roble gigante, exhumar un cofre de hierro, abrirlo para encontrar una liebre, cortar la liebre para encontrar un pato, cavar a través del pato para encontrar un huevo, y abrir el huevo abierto para revelar una aguja de oro encantado, o en este caso, un encendedor Zippo.”

