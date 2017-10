Los psicópatas podrían tener preferencias musicales particulares

A diferencia de los personajes de las películas, como Alex en “La naranja mecánica”, o Hannibal Lecter en “El silencio de los inocentes”, los psicópatas no son más aficionados a la música clásica que el resto de las personas, pero sí parecen tener preferencias musicales distintas, según los psicólogos.

En un estudio realizado sobre 200 personas, que escucharon 260 canciones, las personas con puntajes más altos de rasgos psicopáticos se contaron entre los más grandes admiradores del hit número uno de Blackstreet, “No Diggity”, junto con “Lose Yourself” de Eminem.

El equipo de la Universidad de Nueva York que está detrás del trabajo enfatiza que los resultados son preliminares e inéditos, pero los científicos están lo suficientemente intrigados para lanzar un importante estudio en el que miles de personas en el espectro de la psicopatía serán interrogados sobre sus gustos musicales.

Las pruebas en un segundo grupo de voluntarios sugieren que las canciones podrían ayudar a predecir el trastorno. Cualesquiera que sean sus otros rasgos de personalidad, los fanáticos de My Sharona, de The Knack y Titanium, de Sia, estaban entre los menos psicópatas, según encontró el estudio.

Los investigadores tienen un objetivo serio en mente: si los psicópatas tienen preferencias distintas y sólidas para las canciones, sus listas de reproducción podrían usarse para identificarlos.

“Los medios retratan a los psicópatas como homicidas y asesinos en serie, pero la realidad es que no son tan obvios; no son como el Guasón en Batman. Pueden estar trabajando junto a ti, y mezclarse. Son como una materia oscura psicológica”, dijo Pascal Wallisch, quien dirigió la investigación.

Alrededor del 1% de la población general cumple con la descripción de un psicópata, pero la cifra es mucho mayor en las prisiones, donde aproximadamente uno de cada cinco tiene el trastorno.

“No quieres tener a estas personas en posiciones en las que pueden causar mucho daño”, dijo Wallisch. “Necesitamos una herramienta para identificarlos sin su cooperación o consentimiento”.

Los científicos ya encontraron variantes genéticas que son más comunes en los psicópatas, pero apenas son predictivas del trastorno. Parecen alterar las tendencias de la gente por empatía y agresión, pero no determinan las acciones de las personas. Los escáneres cerebrales también destacan signos distintos, como descubrió el neurocientífico James Fallon cuando descubrió los patrones de un psicópata en la anatomía de su propio cerebro, pero, una vez más, estos no establecen el comportamiento de una persona. Incluso si lo hicieran, la policía no puede buscar personas peligrosas con escáneres cerebrales.

Wallisch reclutó voluntarios para un estudio sobre gustos musicales, pero se dio cuenta de que muchos de los participantes habían pasado por separado una batería de pruebas psicológicas, incluida una llamada Autoevaluación de Escala de Psicopatía de Levenson, que clasifica los rasgos psicopáticos de las personas. Al combinar las respuestas de los voluntarios del estudio de música con los resultados de la prueba, Wallisch identificó canciones que parecían ser más populares entre los psicópatas, y otras preferidas por los no psicópatas.

Aunque No Diggity y Lose Yourself eran notablemente populares entre los psicópatas, otras canciones tenían un mayor poder predictivo. Wallisch se negó a mencionarlas debido a la preocupación de que hacerlo podría comprometer cualquier prueba de detección futura.

El estudio más grande investigará ahora si el vínculo entre los gustos musicales y la psicopatía es real, y si lo es, si los grupos de canciones pueden predecir posibles psicópatas. Eso podría conducir a algunas aplicaciones controvertidas, dijo Wallisch. Si el equipo puede identificar un grupo de 30 canciones, por ejemplo, que juntas demuestren ser buenas para predecir psicópatas, entonces las listas de reproducción de los proveedores de música online podrían usarse para identificarlos.

Kevin Dutton, psicólogo de Oxford y autor de The Wisdom of Psychopaths , ha estado recopilando datos sobre gustos musicales y otras preferencias para un estudio con Channel 4. Más de tres millones de personas han respondido hasta ahora, y mientras que las encuestas online tienen serias deficiencias, los resultados hasta el momento sugieren que los psicópatas prefieren la música rap sobre la clásica y el jazz. También parecen tener más probabilidades de leer el Financial Times que otros periódicos.

Independientemente de su precisión, Dutton sospecha que a los directores de cine les gusta la idea de los psicópatas amantes de la música clásica, debido a la yuxtaposición “irresistiblemente seductora”. “La unión de la mente psicópata oscura, visceral, primigenia y la estética superior de la composición clásica es intrínsecamente incongruente, y hay una gran cantidad de literatura sobre el potencial creativo de la incongruencia”, dijo. “Es el atractivo hipnótico y antiguo de la ‘la bella y la bestia’, solo que bajo el mismo techo cortical”.

Vía