100 Herramientas gratuitas para gestionar tu propio marketing (Parte 1)

Las herramientas correctas pueden ayudarte a maximizar tu tiempo de marketing digital y mejorar el rendimiento con menos esfuerzo, pero con tantas herramientas disponibles hoy en día, es difícil saber cuál es la mejor para qué tarea, o incluso, qué hace exactamente cada herramienta.

Encontrar las herramientas adecuadas para tu proceso creativo es clave. Afortunadamente, el equipo de Crello creó una utilísima infografía, con un listado de 100 herramientas de marketing gratuitas que te ayudarán en esta búsqueda. A continuación desarrollamos la lista:

Programar publicaciones en redes sociales

1- Buffer

«Una excelente manera de administrar tus redes sociales», como reza audazmente la página del producto. Veamos qué puede hacer esta herramienta: programar publicaciones, analizar el rendimiento, administrar cuentas de Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest y Google+.

2- Later

Una plataforma de marketing #1 para Instagram, según sus creadores. Te permite planificar y programar visualmente las publicaciones de Instagram, así como la publicación automática de perfiles de negocios de Instagram. Ayuda a organizar tus fotos, y crea un feed más bonito.

3- TweetDeck

¿Quién recuerda a TweetDeck de antes de que fuera adquirida por Twitter Inc.? La herramienta demostró ser tan popular que la misma plataforma para la cual se desarrolló originalmente decidió invertir en ella. El producto es básicamente tu cuenta de Twitter, pero también es muy eficiente para manejar varias cuentas a la vez.

4- SocialOomph

¿Alguna vez trataste de borrar todos tus tuits? Es una molestia hacerlo manualmente, pero SocialOoph puede hacerlo por vos, así como ejecutar hasta cinco cuentas de Twitter, y guardar y reutilizar borradores. Las funciones de Facebook, Pinterest y LinkedIn son pagas, así como el envío de actualizaciones de redes sociales por correo electrónico.

5- Friends+Me

Te permite programar tu contenido de redes sociales y publicarlo en Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter y Tumblr. Funciona en escritorio, como una aplicación móvil y hay una extensión de navegador. La integración con Zapier está en beta en este momento.

6- Crowdfire

Crowdfire te ayuda a descubrir y programar contenido, así como a administrar cuentas sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. También podés obtener recomendaciones de hashtags, artículos e imágenes, así como contenido de tus propios blogs, videos de YouTube y tiendas Shopify/Etsy.

7- Hootsuite

Probablemente una de las herramientas de programación más populares, con la cuenta gratuita podés administrar hasta 3 perfiles sociales con la opción de programar 30 mensajes a la vez para publicarlos automáticamente durante el día o la semana.

8- ScoopIt

Descubrí contenido y compartilo en redes sociales junto con tu propio contenido original. En la cuenta gratuita, podés crear hasta 50 scoops dentro de tu tema seleccionado (uno por cada cuenta de ScoopIt). Obtené una extensión de navegador para hacer más rápidos los enlaces.

Encontrar palabras clave

9- Displaypurpose

Escribí un hashtag o dos en el cuadro de búsqueda para obtener los hashtags relevantes para tu publicación de Instagram. La herramienta filtra los prohibidos y los no solicitados, y lo que es realmente genial es que ofrece hashtags relevantes en varios idiomas para tus audiencias internacionales.

10- Google Keyword Planner

Buscá palabras clave para averiguar el promedio mensual de aciertos de la palabra clave y docenas de búsquedas similares. La herramienta te muestra qué tan competitiva es una palabra clave, y qué otras palabras clave relevantes podés usar. Podés buscar dentro de intervalos de tiempo personalizables.

11- Answerthepublic

Ingresá un tema o una palabra clave para la que te gustaría recibir recomendaciones de contenido, esperá unos instantes y listo: aparecerá en tu pantalla una rueda de gráficos estilo mandala, ordenada con preguntas populares para el tema.

12- Keyword Tool

Buscá palabras clave populares en Google, YouTube, Bing, Amazon, eBay y App Store. Para Google, podés escanear palabras clave para todas las búsquedas, solo búsquedas de imágenes, solo videos o solo noticias. Para Amazon, buscá dentro de todas las categorías, o alguna individual.

13- Meta Tag Extractor

El extractor de etiquetas BuzzStream extraerá el título de la página, la descripción y las palabras clave de cualquier URL determinada. Ingresá varios enlaces para obtener una tabla ordenada y comparar descripciones, etiquetas y palabras clave.

14- Keyword Eye

Esta herramienta proporciona palabras clave detalladas para tu contenido con puntaje de comparación de PPC y números de volumen de búsqueda. El servicio ofrece una útil sugerencia automática de palabras clave de tema para Amazon, Google y YouTube. También permite descargar los informes en .csv.

15- SpyFu

Ingresá la dirección web de la competencia y obtené un informe instantáneo sobre su alcance, palabras clave orgánicas, competidores orgánicos y más. Hacé clic en las palabras clave orgánicas para obtener un informe detallado: las estadísticas de los cinco primeros son gratis, el resto está bloqueado por los planes pagos.

16- Ubersuggest

Encontrá ideas de palabras clave, obtené el volumen de búsqueda, el CPC y las tasas de competencia. Filtrá los resultados buscando palabras clave o excluyendo términos no deseados. Las categorías de búsqueda incluyen web, imágenes, compras, YouTube y noticias. Copiá tus resultados o exportá a .csv.

17- Moz

Explorá palabras clave, enlaces y métricas en la página con las herramientas de SEO gratuitas de Moz. Usá 20 consultas de ideas de palabras clave gratuitas por mes, 10 para enlaces, e instalá la barra de herramientas de Moz SEO que te brinda métricas instantáneas mientras visualiza cualquier página, incluidas las páginas de resultados de búsqueda.

Obtener publicaciones

18- Expertise Finder

¿Querés aparecer en el Wall Street Journal, The New York Times, Bloomberg o The Economist? ¿Querés que tus dichos aparezcan en CNN o en la BBC? Expertise Finder afirma que los grandes medios están buscando en su motor, así que unite como experto en la industria, siempre y cuando tengas un título académico.

19- GlobalExperts

Este servicio te permite nominar a un experto o autonominarte y recibir solicitudes de comentarios o análisis de los principales medios de comunicación, incluidos Reuters, CNN, BBC, Wall Street Journal y más.

20- Smedian

La herramienta te ayuda a atraer nuevos escritores para aumentar tus publicaciones, así como a encontrar publicaciones para aumentar tu audiencia. Chateá, iniciá una discusión, contribuí a las publicaciones para hacer correr la voz acerca de tu compañía o marca.

Redactar mejor

21- Hemingway App

Resalta oraciones largas y complejas y errores comunes en tu borrador para ayudarte a eliminar el palabrerío y las estructuras de oraciones difíciles de comprender. Destaca los párrafos difíciles de leer, los adverbios debilitantes, y la voz pasiva.

22- Coschedule Headline Analyzer

El analizador evalúa la estructura general, la gramática y la legibilidad de tu título, determina palabras comunes y no comunes, clasifica tu título por tipo (genérico, lista, cómo, tiempo) y realiza análisis de longitud.

23- Grammarly

Esta herramienta verifica la ortografía, la gramática y la puntuación en tu texto. Proporciona información útil, como el recuento de caracteres y la puntuación de legibilidad, así como el «tiempo de lectura», y hasta el «tiempo de habla».

