Ser un alquimista: cómo resolver problemas combinando 5 elementos

En su libro “El Alquimista”, Paulo Coelho nos introduce en una historia apasionante de aquel guerrero que va en busca de su destino. “Cuando se quiere algo, todo el Universo conspira para que esa persona consiga realizar su sueño”, afirma, y es así: somos alquimistas destinados a combinar ensayo y error a lo largo de la vida para conquistar los anhelos, metas y propósitos, dentro de un orden que escapa a nuestra comprensión consciente.

Un alquimista es, desde la ciencia y las disciplinas ancestrales, una persona dedicada a la práctica de la combinación de elementos diversos (de la química, física, medicina, filosofía, historia, espiritualidad, el arte, etcétera), para conseguir un resultado.

Ahora bien: ¿es posible combinar ciertos elementos para encontrar salidas a prácticamente todos los problemas de la vida? ¿Si seguimos cierta fórmula “alquímica”, es más factible solucionar las cosas? La respuesta es “Sí”, y lo que se requiere es la habilidad para incorporarlos paso a paso en su justa medida, como facilitadores de un mejor resultado final de la situación que te preocupa.

1- Actitud

Lo principal para un alquimista es creer que se puede obtener un resultado distinto. Es fundamental ponerse de pie sobre la certeza de que es posible encauzar vías de solución de los problemas. Si partes de la idea de que ya no hay nada por hacer, posiblemente te des por vencido antes de tiempo. El elemento de la actitud es esencial para que te coloques con la dosis justa de optimismo (o al menos de neutralidad, lo que se ubica entre el polo positivo y negativo) para ayudar a crear nuevas respuestas a los problemas. Definitivamente, con una actitud positiva es más probable que encuentres soluciones, caminos, vías que antes no visualizabas.

2- Información

Un error frecuente en las personas es que quieren cambiar el curso de los problemas sin contar con todos los elementos de análisis; así, basados en suposiciones o presunciones, asumen que su visión es la realidad, cuando muy probablemente haya aspectos que han escapado a su procesamiento interno.

3- Razonamiento

Pensar es difícil; es un proceso complejo. Por eso la mayoría de las personas prefiere asumir las cosas desde la perspectiva única de sus creencias y paradigmas, sin siquiera ponerse a considerar opciones distintas. Para resolver problemas siendo tu propio alquimista es necesario que explores al máximo tu capacidad de razonamiento. El cerebro tiene dos hemisferios, el izquierdo, más racional; y el derecho, asociado a lo emocional. Conectando ambos, es que surgirán las respuestas.

No se trata de ser completamente racional todo el tiempo, sino de balancear la información blanda que proviene de los sentimientos, emociones y sensaciones, con el dato duro que surge de analizar las cosas. Sin esta parte, tus decisiones para resolver problemas pueden traer consecuencias indeseadas.

4- Intuición

Hay un momento en que todo el trabajo que vienes haciendo combinando estos cinco elementos para resolver problemas de cualquier tipo, empezará a dar sus frutos, ya que tu conocimiento natural te dará las pistas y los indicios para indicarte por dónde avanzar. Una clave importante para incluir la intuición en el proceso es que escuches tu corazón, tu voz interior, esa que surge del Ser (no sólo del hacer las cosas). Por eso es por lo que crear entornos de tranquilidad para que reflexiones sobre los problemas, meditar, respirar, estar en la naturaleza, desconectar del entorno del problema, moverte, son buenas herramientas para despertar la intuición que tienes.

5- Inteligencia Emocional

El otro elemento para ser un alquimista en la resolución de problemas es que apliques los principios de la llamada inteligencia emocional, que definió el psicólogo Daniel Goleman: autocontrol, el dominio de uno mismo; autoconocimieto; pensamiento positivo; empatía y asertividad.

Como sabes, todo funciona sólo si lo pones en práctica. La información intelectual es sumamente importante, aunque si no la llevas a la acción no va a ocurrir nada de lo que quisieras. Soñarlo no lo hace: hacerlo lo hace.

