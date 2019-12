Autores y Bodegas: la «Feria del libro inconseguible»

Llega la Feria Autores y Bodegas en al Parque de la Estación. La segunda edición del encuentro que combina literatura con vinos se realizará los días sábado 7 y domingo 8 de diciembre, de 14 a 20 en la porteña Biblioteca Parque de la Estación.

El evento se realiza con entrada libre y gratuita en la biblioteca Parque de la Estación (Presidente Perón y Gallo, CABA), donde los autores compartirán sus libros con el público a precios accesibles, entre degustaciones de vinos.

Este es el listado de los autores que estarán presentes con sus trabajos en esta edición:

Carlos Ulanovsky: Días de radio (Vol. 1 y Vol. 2)- Siete autores en busca de un toc toc- Estamos en el aire- Paren las rotativas.

Marina Abiuso: Amalita, la biografía.

Demian Aiello: Conspiranoia para principiantes.

Jorge Bernárdez: Las aventuras de Perón en la tierra – El fin del periodismo.

Luciano Di Vito: Las aventuras de Perón en la tierra – El fin del periodismo – El arte de perder.

Fernando Garcia: Los ojos. Vida y pasión de Antonio Berni – Crimen y vanguardia.

Agustina Larrea: Quien es la chica (escrito junto a Tomás Balmaceda).

Victoria Nasisi: Los besos no serán televisados.

Sonia Renison: Ruta 40. Cinco mil doscientos kilómetros desde la Patagonia hasta el Norte argentino.

Emilio Ruchansky: Un mundo con drogas.

Soledad Vallejos: Amalita. La biografía – Trimarco la mujer que lucha por todas las mujeres – Vida de ricos.

Alejandro Wall: Academia Carajo!- El último Maradona. Cuando a Diego le cortaron las piernas.

Liana Wenner: Nuestro Vinicius – Vinicius portenho- Arte Madi- Arturo- Letra y Línea.

Leo Bromberg: Tipo que… nada.

Pablo Vinci: El salto del final.

Gustavo C. Bedrossian: Decir silencios.

Mirta Hortas: En espejo ajeno.

Diego Rottman: Ni yanquis ni marxistas… humoristas – Rebeldía pop.

Fabián Stolovitzky: Mordiendo el alma. La vida después de un ACV.

Juan Manuel Bordón y Guido Carelli (Pepe Carelli): Luna Park.

Tomas Lukin: Argenpapers.

Guillermo Courau: Rock & Pop. La imaginación al poder. (escrito junto a Francisco Anselmi)

Fernando Sanchez: Ucronías argentinas- Yo fui K.

Juan Manuel Suppa Altman: La prohibición. Un siglo de guerra a las drogas.

Cristina Mahne: ¡Sí, quiero! (A mi wedding planner)

Marcela Barbaro: La poesía del gesto- Cuando nadie mira.

Marina Porcelli: De la noche rota.

Marina Arias: Cuentos blancos.

Ezequiel Palacio: Poesía para leer en el baño.

María Gold: Cicatrices- Radiante.

María Paula Zacharias: Entrevista con el arte- Estado del arte.

Alexandra Jamieson: Como iniciarse en micrología- Futuro imperfecto- Lo que no salió en las fotos

Ines Grimland: Conversaciones con gente de palabra- Juicio a los 50 y algunos más.

Clara Coria: Decir basta- El amor no es como nos contaron- El dinero en la pareja- El sexo oculto del dinero

Jorge Gómez (Pelé): De pendejo te sigo.

Hernán Casabella: La mirada del castor- Imágenes finales de Irene a contraluz- Eulogia, una boda nativa

Daniel M Forte: El verbonauta- Escenas del naufragio- Morir cuerdo y vivir loco (y otros cuentos)

Eduardo Fabregat: Vicentico- Pequeños fracasos.

Oscar Finkelstein: León Gieco: Crónica de un sueño.

Daniel Gutman: Somos derechos y humanos- Tacuara. Historia de la primera guerrilla urbana argentina

La entrada gratuita, sin embargo se les solicita a quienes concurran la donación de un pan dulce para los asistentes a los comedores de la Fundación El Pobre de Asís.

Una tarde de encuentro para comprar libros a precio de amigo y conocer a quienes los escribieron y los producen.

Más información: Autores y Bodegas en Facebook