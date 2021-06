Soluciones prácticas de belleza para mujeres ocupadas

Entre el trabajo, la casa, los hijos y tu vida social, las horas parecen que se escurrieran como agua entre los dedos casi sin darte cuenta. Pero por muy poco tiempo que tengas, no hay excusas para que dejes de lado tu rutina de belleza. En la actualidad existe una gran variedad de productos súper prácticos que no solo te van ayudar a ahorrar tiempo, espacio y dinero, sino que te harán lucir fabulosa en muy pocos minutos. Lo que no te debe faltar:

Toallitas desmaquillantes Son muy útiles si quieres saltearte la loción desmaquillante y tónico, ya que en un solo paso remueven todo el maquillaje, incluso el que es resistente al agua. Elige unas que sean hipoalergénicas y adecuadas a tu tipo de piel. No olvides usarlas por la mañana para quitar los residuos grasos que se forman mientras duermes y por la noche, aunque no te hayas maquillado, ya que eliminará a fondo impurezas que se hayan adherido a tu rostro después de todo el día. En segundos, lograrás una piel fresca y de apariencia saludable.

BB creams Son el producto del momento. Las cremas beauty blemish (de ahí su nombre), humectan la piel y a la vez dan un toque de color, haciendo que el rostro se vea luminoso y radiante. Si bien no es una base, es ideal para las que se maquillan poco y no necesitan gran cobertura, ya que se funde con la piel. Además, minimiza las imperfecciones y suaviza el cutis. Elige una que tenga factor de protección contra los rayos ultravioletas, así también ahorrarás aplicarte el bloqueador solar.

Sombra en lápiz ¿Para qué tener en el portacosméticos un delineador y una sombra si puedes tener las dos en un solo producto? Escoge uno bien cremoso en tamaño jumbo (los más gruesos). Coloca un poco de producto y esfúmalo con el dedo como si fuera una sombra, luego delinea normalmente. Vienen en varios colores, elige uno en la gama de los marrones para usar durante el día y otro negro, para un look más dramático.

Rubor en crema Otra manera de darle color a tu rostro es usar un rubor en crema, que además de aplicarlo en las mejillas con pequeños toques de tus dedos, puedes ponerlo sobre tu boca para prescindir del lápiz de labios. En pocos segundos, tu rostro revivirá como por arte de magia.

Discos quitaesmaltes Nada más desprolijo que una uña con el esmalte saltado. Para salir del paso y quitar el esmalte arruinado, los discos quitaesmaltes te sacan todo el barniz en segundos y sin dejar restos de color (y además no tienes que andar cargando con la botellita de acetona en la cartera).