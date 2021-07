Cómo cuidar la salud de tu corazón después del COVID-19

A medida que continuamos conviviendo con el COVID-19, los investigadores están aprendiendo cada vez más sobre los estragos que puede causar en el cuerpo humano. Aunque inicialmente solo se pensó como una enfermedad respiratoria, se ha descubierto que el COVID-19 afecta mucho más que solo los pulmones.

De hecho, un número creciente de estudios está encontrando que quienes presentan secuelas de COVID a largo plazo, o las personas que tienen síntomas mucho después de haber sido infectados con el virus, están experimentando un aumento de la insuficiencia cardíaca.

Un estudio de julio de 2020 de la Asociación Médica Estadounidense realizó resonancias magnéticas cardíacas en 100 pacientes que recientemente se habían recuperado del virus, y detectó anomalías en el 78 por ciento, e inflamación continua del músculo cardíaco en un 60 por ciento.

Otro estudio realizado en diciembre de 2020 (realizada durante la primera ola de la pandemia) encontró que casi el 20 por ciento de las personas hospitalizadas por el virus tenía algún tipo de lesión cardiaca.

Cómo afecta el COVID-19 al corazón

Aunque hay ciertos casos en los que el virus COVID-19 puede atacar directamente el músculo cardíaco y causar daño, el Dr. Schiff, cardiólogo y director médico del MemorialCare Heart & Vascular Institute en Fountain Valley, California, señala que, con mayor frecuencia, el corazón se ve involucrado como efecto secundario cuando el virus ataca otros órganos.

«Cuando un paciente con COVID desarrolla una neumonía severa y abrumadora, su nivel de oxígeno cae y su corazón tiene que trabajar más duro con menos oxígeno para hacer el trabajo», explica, y agrega que todavía tenemos mucho que aprender sobre los efectos a largo plazo.

En opinión del Dr. Schiff, el mayor efecto de COVID en la salud del corazón no es lo que el virus le hace físicamente al cuerpo, sino que la pandemia en sí misma ha llevado a un mayor temor de ir al médico o al hospital, lo que ha causado que las personas para evitar o retrasar la búsqueda de atención.

«Las personas que experimentan síntomas de ataque cardíaco o accidente cerebrovascular, como dolor en el pecho, palpitaciones o dificultad para respirar, se han quedado en casa por temor a la exposición al virus, lo que aumenta las posibilidades de complicaciones de la enfermedad cardíaca», dice. «Los riesgos de quedarse en casa por temor a la exposición al COVID son mucho más peligrosos que buscar atención».

Si has tenido o aún te estás recuperando de COVID-19, la salud del corazón debe ser una prioridad. Sin embargo, es muy posible que tu camino hacia la recuperación no sea recto, y que te sientas cansado a medida que regreses gradualmente a tu rutina.

«El tiempo de recuperación es diferente para diferentes personas», señala Saurabh Rajpal, MD, cardiólogo y profesor en la División de Medicina Cardiovascular de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Ohio. «Si bien algunas personas pueden recuperarse en unos días, otras pueden sentirse fatigadas durante semanas después de una infección viral».

A continuación, algunas de las formas en que puedes trabajar para reconstruir la salud de tu corazón a medida que tu cuerpo se recupera del COVID.

Muévete tanto como puedas

Aunque puedas estar un poco lento, es importante no permanecer sedentario mientras tu cuerpo se recupera del virus, señala el Dr. Rajpal.

«La inmovilidad total es un factor de riesgo para la formación de coágulos sanguíneos y debe evitarse», advierte.

Después de unos días de descanso, se recomienda volver a la rutina de ejercicios gradualmente, con el objetivo de comenzar del 50 al 60 por ciento de tu mejor capacidad, y aumentarla gradualmente durante los próximos días.

«Si tienes algún síntoma al volver a la actividad, como malestar en el pecho, dificultad para respirar, o latidos cardíacos rápidos o irregulares, consulta con tu médico», recomienda el cardiólogo.

Lleva una dieta saludable y nutritiva

Todos conocemos la importancia de llevar una dieta saludable, pero es posible que no te des cuenta del papel crucial que desempeña en términos de la salud de tu corazón. De hecho, un estudio de 2015 en el Journal of the American College of Cardiology encontró que una dieta rica en frutas, verduras, granos enteros, legumbres, frutos secos, pescado, aves de corral, pobre en grasas y moderada en los productos lácteos puede reducir el riesgo de enfermedad cardíaca en aproximadamente un tercio.

Cuando se trata de la lista de alimentos que debes evitar, mantente alejado de cualquier cosa demasiado procesada (comida rápida o alimentos envasados ​​con largas listas de ingredientes), fritos, o que contengan muchas grasas saturadas, que pueden elevar tus niveles de colesterol LDL («malo»), señala Michael Blaha, MD , Director de Investigación Clínica del Centro Ciccarone para la Prevención de Enfermedades Cardiovasculares y Profesor de Medicina en Johns Hopkins Medicine.

Mantente al día con todas sus citas médicas

Aunque pueda parecer un momento inconveniente para hacerse un examen físico, nunca es una buena idea evitar los cuidados preventivos.

«Hacer esto podría resultar en la progresión de la enfermedad a una gravedad que no ocurriría si las personas mantuvieran un seguimiento médico regular», dice Alexandra Lajoie, cardióloga en el Providence Saint John’s Health Center en Santa Mónica, California.

Además de acudir a las consultas médicas, es importante ser abierto con tu médico sobre cualquier síntoma que puedas estar experimentando. El Dr. Schiff recomienda asegurarse de que tus valores de laboratorio se controlen con regularidad, especialmente para el azúcar en sangre, el colesterol y los triglicéridos, y hacer un seguimiento con tu médico si experimentas algún síntoma de enfermedad cardíaca, como malestar en el pecho, dificultad para respirar o ayuno, o latido irregular del corazón.

Deja de fumar lo antes posible

La lista de implicaciones para la salud relacionadas con el tabaquismo es una razón bastante convincente para dejar de fumar si aún no lo has hecho, y la salud del corazón es una de ellas. De hecho, el Dr. Lajoie cree que lo más importante que puede hacer una persona para mejorar la salud de su corazón es evitar fumar por completo.

«Fumar es casi una garantía de que desarrollarás alguna forma de enfermedad cardiovascular durante tu vida», dice el médico.

