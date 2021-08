Seguros telemáticos, manejar de un modo ejemplar también sirve para ahorrar

En estos momentos, quienes son titulares de vehículos, se encuentran en la búsqueda de pólizas que puedan ofrecer precios atractivos, sobre todo después de los últimos aumentos que sucedieron. A nivel mundial se empiezan a ver nuevas tendencias en los seguros para automóviles y en Argentina ellas no son una excepción, sino que comienzan a tomar cada vez más fuerza.

Una de estas nuevas modalidades son los seguros denominados y conocidos como telemáticos. Se trata de pólizas en donde su precio se determina en base al análisis de datos de distintos factores que para las compañías son fundamentales. Ahora bien, uno de los primeros puntos a analizar sobre este tipo de servicios es sobre qué hace que un seguro sea más económico. Es así que después de analizar propuestas, se puede ver con claridad que las aseguradoras “premian” a quienes, por ejemplo, conducen a la velocidad permitida, no utilizan el vehículo en horas pico, no realizan frenadas bruscas, no conducen de madrugada, entre otras variables similares, las que asimilan las empresas con mayor riesgo para la unidad objeto de la póliza.

Pero claro, esta forma de determinar el costo que el cliente tiene que pagar, trae aparejadas ciertas polémicas, que es el modo en que se pueden verificar que sucedan o no los posibles riesgos antes mencionados. Lo que hacen entonces las compañías es de algún modo “espiar” a sus asegurados, mediante diversos sistemas de seguimiento que están desarrollados a tales fines. Algunas de las formas más tradicionales y comunes es por medio de la instalación de dispositivos en el vehículo, obligatoriedad de descargar una aplicación móvil y utilizar el GPS en todo momento, entre otros.

Cuando se busca una una opción de seguro con estas características, se debe saber que una vez que la aseguradora recopila toda la información y los datos por las vías que mencionamos en el párrafo anterior, hace un análisis y otorga cierto puntaje a cada conductor. Luego, con ese score ya determinado, se liquida y se establece la suma que cada usuario va a tener que abonar, que puede variar sin dudas de un mes a otro. Si bien los porcentajes de descuentos pueden ser distintos, en líneas generales indican los expertos en materia de seguros, se pueden tener bonificaciones en algunos casos por hasta un 25% del valor promedio a pagar.

Las empresas que se encuentran ofreciendo productos de este tipo son varias, y se espera que haya muchas más en Argentina, porque realmente es una exigencia de los usuarios, principalmente luego del poco uso que muchos autos tuvieron en gran parte del 2020 e incluso en este 2021 a raíz de las medidas sanitarias por el coronavirus. Un ejemplo que podemos destacar para tomar como referencia puede ser La Caja Seguros, que ya dispone de la aplicación móvil para ofrecer esto, aunque claro que hay otras también.

Con los cambios constantes que hay en el mercado asegurador, y con la ayuda de los análisis de datos, se espera que a futuro los clientes puedan tener más beneficios aún, para que el sector se vuelva nuevamente conveniente y pueda volver a crecer en el corto plazo.

