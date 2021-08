Una recarga de detergente que funciona con cualquier botella

En un informe reciente de la fundación Break Free From Plastic, se critica a las principales marcas de bienes de consumo por no hacer lo suficiente para abordar la contaminación plástica, centrándose demasiado en el reciclaje, y no lo suficiente en la reutilización.

Con esta problemática en mente Hindustan Unilever, la filial india de la multinacional, instaló recientemente una máquina de “llenado inteligente” en el centro comercial Reliance Smart Acme de Mumbai. La estación de recarga permite a los consumidores rellenar cualquier botella con una serie de marcas locales de Unilever, incluido el detergente de lavado Surf Excel, el suavizante de telas Comfort, y el jabón para lavar platos Vim.

Los clientes pueden comprar una botella Smart Fill, o traer un recipiente vacío de casa. La estación de recarga incluye una unidad de desinfección UV para limpiar las botellas antes de volver a llenarlas.

Los productos de barril son hasta un 20% más baratos que la versión embotellada que se vende de los comercios, en línea con el enfoque de “reutilización, recarga y recompensa” de Unilever.

«Está claro que las alternativas basadas en la reutilización son esenciales para que estas empresas sigan siendo viables en un futuro seguro para el clima y pongan fin a sus contribuciones a la crisis de la contaminación plástica», afirmó Graham Forbes de Greenpeace.