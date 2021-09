Ayudan a mujeres mayores de 45 años a ingresar a la industria publicitaria

La mayoría de las empresas se dan cuenta de la necesidad de construir una fuerza laboral diversa, incluso si son lentas para predicar, pero la discriminación por edad a menudo es pasada por alto. Mientras tanto, la discriminación por edad afecta a las mujeres más que a los hombres: las mujeres mayores se enfrentan a la marginación basada en los estándares de belleza juvenil de género, además de prejuicios sociales infundados de que los empleados mayores son menos innovadores, adaptativos y, en general, menos calificados.

Con esta problemática en mente, la agencia de talentos británico Brixton Finishing School, se ha asociado con WPP y The Uninvisibility Project para lanzar VisibleStart, un programa de capacitación gratuito destinado a ayudar a las mujeres de mediana edad a encontrar trabajo en publicidad.

Los efectos de la discriminación por edad y el tiempo que se pasa fuera del mercado laboral remunerado pueden ser devastadores. Como explica la fundadora de The Uninvisibility Project, Jane Evans: “Existe una epidemia de desempleo entre las mujeres mayores de 50 años, y casi la mitad de las mujeres en este grupo de edad no tienen ahorros para la jubilación. Si nosotros no actuamos ahora, la mitad de una generación se retirará en la pobreza“.

El curso combina ocho semanas de aprendizaje online con eventos en vivo y se centra en las habilidades de medios digitales, como la compra programática de anuncios, SEO y campañas en redes sociales.

Todas las mujeres mayores de 45 años están invitadas a inscribirse, sin necesidad de experiencia previa, y WPP y su agencia de medios MediaCom, se han comprometido a contratar a 20 mujeres que hayan completado el curso.

VisibleStart se lanzará en Londres, con un despliegue a nivel nacional planeado para 2022.