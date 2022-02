Superbowl: el ¿plagio? de Larry David

¿Pudo Larry David haber copiado una publicidad de Juan Carlos Calabró de hace 40 años?

El pasado 13 de febrero fue el Super Bowl LVI. Para todos los que no nos importa el fútbol americano hay dos atracciones: el espectáculo de medio tiempo, esta vez protagonizado por Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, y los avisos que se estrenan siempre para ese partido, con un derroche de creatividad y producción. Es el momento del año en el que los publicitarios ponen toda la carne al asador.

Entre las publicidades presentadas, llamó la atención una de FTX, protagonizada por Larry David

La pieza, dirigida por Jeff Schaffer, su socio creativo en «Curb Your Enthusiasm», fue elegida entre las mejores por el Today Show, New York Post y GQ, entre otros.

Se trata de un divertido desfile de momentos icónicos de la Historia en los que un escéptico le va bajando el pulgar a ideas que luego triunfarían. Larry David da perfecto en el physique du rôle del pesimista. Pero al verla recordé otro comercial demasiado parecido:

No hay que hilar muy fino para ver los paralelismos entre los dos avisos, hasta llegar al «presente», donde el poco entusiasta Larry David y «El Contra» Juan Carlos Calabró le bajan el pulgar al producto que venden: «No va a andar», aseguran convencidos.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Schaffer cuenta que esta fue la primera de muchas ofertas que no rechazaron porque les gustó la idea de que les paguen para NO asociarse al producto: «Aplaudo a FTX por los cojones de decir: ‘La mejor versión de este anuncio es la más divertida, y es la que tiene a Larry diciendo: No voy a usar el producto'». Claro, habrán pensado, si FTX triunfa es un buen chiste, y si fracasa, nosotros lo advertimos. Win-win.

El aviso de «Añejo W» de Calabró fue redactado por el genial Jorge Schussheim en 1982, hace exactamente 40 años. Y todavía los que tienen edad suficiente siguen recordando el slogan del producto. ¿Plagio o (demasiada) casualidad? Mi teoría: habría que averiguar si en dentsuMB, la agencia que bocetó el concepto, trabaja algún argentino.

Y otra pregunta: ¿funcionará FTX o «no va a andar»? Si sigue el mismo camino de «Añejo W», todo habrá sido dinero (o cripto) tirado a la basura.