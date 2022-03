No es magia, ¿es ciencia? Satial Food: una de las alternativas más populares para perder peso

En el último tiempo, Satial FOOD recibió copiosa difusión por parte de celebridades, quienes transmiten la premisa de que este producto nos permite comer carbohidratos sin aumentar de peso. Nos preguntamos ¿es verdaderamente posible esto? En este artículo te contamos lo que deberías saber antes de consumir este suplemento dietario proveniente del poroto blanco Phasealus vulgaris.

El Satial FOOD es un suplemento dietario en forma de polvo que se agrega a las comidas. En múltiples medios de comunicación han aparecido publicidades y declaraciones de celebridades que recomiendan este producto, promoviendo el consumo de comidas hipercalóricas y poco saludables, que al ser espolvoreadas con Satial no generarían aumento de peso. La promesa de este producto controversial está en el bloqueo de la absorción de los hidratos de carbono presentes en la comida tras la ingesta.

¿CUÁL ES EL ARGUMENTO DE SATIAL?

Al ingresar a la página web de Satial, el laboratorio Framingham Pharma afirma que el componente activo es la faseolamina, un extracto de Phaseolus vulgaris, es decir, del poroto blanco. Este laboratorio se jacta de haber demostrado clínicamente que el Satial, junto a una dieta adecuada y ejercicio físico, permite controlar el peso tras la reducción de la absorción y digestión del almidón presente en los alimentos hasta en un 75% (1).

Las publicidades de este tipo de productos tratan de persuadir al público para fomentar el ideal de belleza instalado en torno a la delgadez, promoviendo conductas poco saludables.

La bibliografía demuestra que la faseolamina reduce la absorción de los hidratos de carbono mediante la inhibición de la alfa amilasa2. Esta es una enzima producida por las glándulas salivales, y liberada a la cavidad bucal en la saliva; y por el páncreas, que la secreta hacia el tracto intestinal durante la digestión. Su función es degradar carbohidratos complejos (almidón) presentes en muchos de los alimentos que consumimos, en azúcares más pequeños, para así favorecer su absorción. De esta forma, si se ingiere un inhibidor de la alfa amilasa la degradación del almidón se vería disminuida. En consecuencia, no podrían absorberse los azúcares que de él provienen, pero esto sería una simplificación extrema del complejo proceso de la digestión gastrointestinal.

Mucha gente puede ser inducida a incorporarlo en sus comidas, pero los trabajos comentados no arrojan evidencias de que provoque un descenso de peso significativo, creando así falsas expectativas.

La variedad de investigaciones sobre el tema es amplia, pero todas tienen un objetivo en común: comprobar la efectividad del producto, dado que su fundamento resulta prometedor. Los estudios se realizaron en grupos de personas que tuvieron que someterse a una dieta especial y suplementaron su alimentación con faseolamina. La dosis administrada estuvo sujeta al diseño de cada estudio; en algunos casos se trabajó sobre un grupo control, el cual solo recibió una dieta especial sin el agregado de faseolamina, y uno experimental con una dosis constante; y en otros casos la dosis fue en aumento a medida que se avanzaba temporalmente en el estudio (2).

Aunque mucha gente puede verse persuadida de incorporar este producto a sus comidas para perder peso, los trabajos comentados no arrojan evidencias de que el suplemento disminuya marcadamente la absorción de carbohidratos complejos, ni tampoco que su consumo provoque un descenso de peso significativo, creando así falsas expectativas.

¿Cómo podría explicarse la falta de efectividad del producto? Debido a la presencia de otras enzimas que pueden degradar hidratos complejos permitiendo su absorción, o porque la concentración de faseolamina no es suficiente para evitar la absorción de estos. Otros estudios parecen indicar que con dosis mucho más altas podría inhibirse la alfa amilasa, pero administrar una dosis tan alta por vía oral puede producir diarrea, flatulencias y dolor intestinal, entre otros posibles efectos adversos (3). La Administración de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos (FDA) añadió al extracto de Phaseolus vulgaris al listado de sustancias Generalmente conocidas como seguras (GRAS), pero con una administración permitida de hasta 10 g por día (4). Es decir, si se aumentara la dosis por encima de este máximo, ya no podría garantizarse la seguridad para el organismo.

Si nos remitimos a la información que brinda la página de Satial, podemos encontrar trabajos científicos más actuales, los cuales aseguran evidencia significativa en cuanto a la pérdida de peso y disminución de grasa corporal de los grupos tratados con inhibidores de alfa amilasa, respecto a los grupos control (5,6). Al analizar en más detalle las condiciones en las cuales se llevaron a cabo los ensayos para arribar a estos resultados, podemos destacar varias particularidades. Por un lado, las dosis administradas en los ensayos varían entre 1 g hasta 3 g de producto diario. En el caso del Satial, al ser un polvo, la cantidad de producto que los consumidores deben incorporar a sus platos es ambiguo ¿Cuál sería la dosis apropiada? A su vez, estos ensayos fueron realizados en un período muy breve de entre uno a dos meses y en el único ensayo de los citados que fue realizado a largo plazo (un año) no utilizaron un grupo control, por ello no hay una base a partir de la cual asentar la validez de los datos obtenidos.

Por otro lado, los ensayos en cuestión se realizaron sobre sujetos que se encontraban en dietas que no contenían más de 1500 kcal diarias, es decir, en una dieta hipocalórica para pérdida de peso basada en hidratos de carbono. Según el Consejo de Alimentación y Nutrición de los Estados Unidos, los requerimientos estimados de energía para individuos saludables moderadamente activos son, en hombres, 3000 kcal diarias, mientras que en mujeres 2000 kcal diarias (7). Esto también depende de cada individuo, de la actividad que realiza, y el tipo de vida que lleva a cabo, entre otros factores que se encuentran ligados a la dieta.

¿QUÉ NOS ESTÁN VENDIENDO REALMENTE?

Luego del análisis precedente, podemos decir que se trata de un caso de publicidad engañosa, dado que no es cierto que se puede mantener una dieta hipercalórica poco saludable y disminuir de peso por utilizar Satial. Si bien la evidencia es controversial y continúa en debate, este producto podría cumplir esta función sólo si su uso está acompañado de actividad física y una dieta saludable. Tanto así que en agosto de 2021, Framingham y Formulab fueron imputados por presunta publicidad engañosa de sus productos Satial y Vientre Plano (otro suplemento dietario que promete algo similar), ya que se presentan como “suplementos dietarios” y se promocionan como una forma de adelgazar manteniendo el consumo de alimentos con alto contenido calórico (8).

En agosto de 2021, Framingham y Formulab fueron imputados por presunta publicidad engañosa de sus productos Satial y Vientre Plano.

Si algo está claro, es que las publicidades de este tipo de productos tratan de persuadir al público para fomentar el ideal de belleza instalado en torno a la delgadez, promoviendo conductas poco saludables. Sobre esta base, se crean comerciales perjudiciales para la salud psicológica y alimentaria de las personas, ya que estos son incitados a comprar un producto y consumirlo de una manera inapropiada. Por esta razón, es muy importante priorizar la salud por encima de nuestra imagen física, incorporando cambios de hábitos sostenibles a largo plazo, manteniendo una buena alimentación y realizando ejercicio físico. Todas estas cuestiones deben ser consultadas con profesionales que contemplen nuestros requerimientos nutricionales individuales, a diferencia de dietas estrictas sacadas de internet o polvos mágicos de respuesta dudosa, evitando la búsqueda de metas inalcanzables o soluciones milagrosas que podrían llegar a dañar tanto nuestra salud física como el bienestar emocional.

Josefina D’Andreiz, Mariano Eliseo Labrousse, Jazmin Mosca y Agustin Palavecino.

Estudiantes de Farmacia y Bioquímica y ayudantes de segunda de la Cátedra de Biología Celular y Molecular.

Coordinadoras: Cecilia Casali, Lucila Pescio y Daniela Romero.

Docentes e investigadoras de la Cátedra de Biología Celular y Molecular y del Instituto de Química y Fisicoquímica Biológicas Prof. Alejandro C. Paladini (UBA-CONICET).

