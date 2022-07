¿Es conveniente desactivar la cámara web de los dispositivos?

Las webcams (internas y externas) son adiciones útiles para notebooks, tablets, teléfonos, e incluso algunos monitores de PC externos y televisores inteligentes. Podemos usarlos con juegos y aplicaciones de detección de movimiento, para el chat de video a través de Skype, y servicios similares, y para hacer videos de YouTube.

Pero las webcams también puede ser un gran problema de seguridad. Uno nunca sabe si puede estar siendo observado por esa cámara muda, después de todo.

Varios incidentes probaron a lo largo de los años que una cámara web puede ser violada, y los hackers tienen hoy en día varias opciones disponibles para llevarlo a cabo. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer para evitar ser espiados?

¿Quién querría espiarme?

Es una pregunta lógica. ¿Por qué alguien perdería el tiempo viéndome escribir un ensayo, mirando películas de Netflix, o jugando juegos de video? Y, sin embargo, los hechos hablan por sí mismos.

Gracias a Edward Snowden sabemos que la NSA puede obtener acceso a las webcams de los smartphones, y cualquier cosa que la NSA pueda hacer, también pueden hacerla el resto de los servicios de inteligencia. También sabemos que los hackers pueden utilizar herramientas fácilmente disponibles para obtener acceso a las computadoras que utilizan troyanos de correo electrónico, o ingeniería social.

En resumen, la presencia de una cámara en tu dispositivo es una cuestión de privacidad. Es posible que mantengas tu smartphone en una funda o estuche (una buena idea), pero ¿hacés lo mismo con tu notebook? Es poco probable.

Desconectar siempre la webcam

La solución más obvia cuando se trata de cámaras web USB es simplemente desconectar el dispositivo. Aunque esta opción no está disponible en el hardware con cámaras integradas, te sorprendería saber cuántas personas dejan sus webcams encendidas aunque no las estén usando. ¿Tu privacidad vale realmente los 3 segundos que toma desconectar una cámara web? La respuesta casi con seguridad será “si”.

¿Cómo se desactiva la cámara web de una notebook?

Los usuarios de portátiles tienen varias opciones disponibles para deshabilitar la cámara web integrada. La primera es desactivarla en el sistema operativo.

En Windows: ir a Start, entrar en webcam, y hacer clic en la configuración de privacidad de la webcam. Buscar la leyenda “Let apps use my camera” y cambiar esta configuración OFF.

También se puede ir más lejos, y hacer clic en Start y seleccionar Device Manager, a continuación buscar en la lista Imaging Devices. Hacer clic en el dispositivo, y seleccionar Disable para detener la cámara, y hacer clic en Yes para confirmar. Hay que tener en cuenta que al reiniciar el equipo o instalar una actualización puede deshacerse este cambio.

Los usuarios de Windows también tienen otra opción: desactivar la webcam en el BIOS del sistema ¿Cómo se accede a la BIOS? Depende del fabricante del dispositivo, pero cuando arranca la notebook por lo general, se pueden utilizar las teclas F2 o Del para acceder a la BIOS. De no ser así, buscar el procedimiento correcto online.

Una vez encontrado el camino a la BIOS, buscar algo que se refiere a la cámara, tal como «CMOS camera», “integrated camera,” o simplemente “webcam.” Utilizar las teclas de flecha para navegar por la BIOS, y observar las instrucciones a los pies de la pantalla que debe mostrar cómo seleccionar y desactivar la cámara.

Cómo desactivar la webcam en OS X y Linux

Los usuarios de Mac, por su parte, pueden utilizar la secuencia de comandos de isightdisabler de Techslaves:

Y los usuarios de Linux pueden usar este comando de terminal para desactivar su sistema de cámaras web:

sudo modprobe -r uvcvideo

El -r se utiliza aquí para desactivar la cámara web, y omitiéndolo se volverá a activar la cámara cuando se necesite volver a utilizarla:

sudo modprobe uvcvideo

El enfoque no tecnológico: cubiertas de webcam

Si no querés perder el tiempo investigando el sistema, o utilizando secuencias de comandos para desactivar la cámara, o si tenés un smartphone o tablet, entonces necesitás considerar un enfoque diferente a la desactivación de la cámara web: cubiertas para bloquear la cámara web.

Hay varias opciones disponibles, desde una «curita» o cinta adhesiva sobre la lente de la cámara, a las cubiertas de cámara web personalizadas. Mientras tanto, si estás preocupado por la privacidad de tu smart TV (y deberías), también se puede utilizar una etiqueta para bloquear la webcam en ese dispositivo.

Pero más allá del diseño, mientras bloquee la cámara (y esto es fácilmente comprobable probando el software de la cámara), una etiqueta puede funcionar perfectamente como cubierta.

Y si no encontrás una etiqueta, doblá un pedazo pequeño de papel por la mitad, y colgalo sobre la parte superior de la pantalla del dispositivo. ¡Santo remedio!