5 herramientas para potenciar el uso de tu Kindle

El Kindle de Amazon es el mejor lector de libros electrónicos. Si eres dueño de un Kindle, estas aplicaciones y sitios desbloquean todo su potencial y funciones, desde el uso del navegador web, hasta el hábito de leer con regularidad.

Estas herramientas están destinadas principalmente a mejorar el lector de libros electrónicos Kindle, sin importar qué modelo utilices. También trabajan con las aplicaciones Kindle en computadora, teléfono o tablet.

EpubPress (Chrome, Firefox): crea un libro electrónico desde múltiples pestañas

En lugar de investigar un tema en tu notbook, EpubPress te permite leerlo todo en el Kindle. Esta ingeniosa extensión toma todas las pestañas que hayas abierto, y las convierte en un libro electrónico que se guarda en tu dispositivo.

Su uso es muy sencillo. Primero, abre los enlaces en diferentes pestañas, y organízalas en el orden en que quieras que aparezcan en el libro electrónico. Una vez que esté listo, haz clic en el icono de la extensión de EpubPress y selecciona las pestañas que deseas incluir en el libro electrónico final. Cuando esté listo, comienza el proceso. Puede tardar un poco, dependiendo de cuántas páginas haya, y qué tan grandes son las imágenes (sí, también descarga las imágenes en tu libro, lo que puede aumentar el tamaño del archivo).

Por defecto, EpubPress arma el libro en formato EPUB. Este formato funciona en Amazon Kindle, pero si deseas obtener el mejor resultado posible, covertilo a MOBI. Una vez terminado, envialo a tu Kindle, y léelo allí.

Descargar: EpubPress para Chrome | Firefox (Gratis)

Push To Kindle (Chrome, Firefox, Safari, Opera, Android): enviá cualquier artículo al Kindle

Push to Kindle es uno de los mejores y más antiguos servicios para enviar instantáneamente cualquier artículo que estés leyendo a tu Kindle. Si bien Amazon tiene aplicaciones oficiales para enviar documentos y artículos a Kindle, esto funciona mejor que las herramientas nativas de Amazon.

Configura una cuenta con Push to Kindle, e incluso puedes usarla solo con correo electrónico. Envía cualquier URL a esa dirección, y Push to Kindle la convertirá automáticamente en una página legible en Kindle, y la enviará a tu dispositivo. La extensión del navegador o las aplicaciones móviles se pueden utilizar de manera similar.

Descargar: Push To Kindle para Chrome | Firefox | Opera | Safari (Gratis)

Descargar: Push To Kindle para Android | Kindle Fire (Gratis)

Snippet (Web, Chrome, Firefox): Organizá el Kindle y las notas destacadas

Kindle te permite resaltar ciertas oraciones y agregar notas para que puedas consultarlas más adelante. Hay una página web para consultarlas todas, pero Snippet es una herramienta mucho mejor para organizarlas y volver a visitarlas.

La aplicación y la extensión se sincronizan con tu cuenta de Kindle para importar todos los aspectos destacados de cada libro que hayas leído. La versión gratuita solo importa frases destacadas, mientras que la versión paga (USD 5 / mes) también importa notas.

Puedes crear etiquetas y adjuntarlas a tus frases destacadas. Entonces, cuando quieras ver las citas de motivación, haz clic en la etiqueta de motivación en Snippets para ver lo que resaltaste en ese sentido. Snippet no se limita solo a Kindle, ya que puede usarse para resaltar oraciones o agregar notas a artículos en la web.

Descargar: Snippet para Chrome | Firefox | Bookmarklet (Gratis)

Kinstant (Web): la página de inicio para el navegador web de Kindle

El Kindle es un dispositivo en blanco y negro y su pantalla táctil no es tan sensible como la pantalla de un teléfono o tablet. Entonces, cuando intentas navegar por la web con el navegador integrado, no es la mejor experiencia. A menos que uses Kinstant.

Kinstant es una página de inicio creada para el navegador web Kindle, con texto grande y legible, así como botones grandes para tocar. Incluye enlaces a la versión más rápida de sitios web populares, como el New York Times, Gmail, Facebook, etc.

Otra molestia en el navegador web de Kindle es que necesitas agregar el «http://» o el «www». Kinstant lo arregla con accesos directos para que no tenga que hacerlo todo el tiempo.

Bookly (Android, iOS): Seguimiento de lectura y agregar notas

Bookly es una aplicación complementaria para los lectores, ya sea que estén en Kindle o no. Te ayuda a hacer un seguimiento de lo que lees, cuánto tiempo te lleva, y convierte la lectura en un hábito diario.

Una vez que agregues un libro al buscarlo, ingresa la cantidad que has leído, en páginas o en porcentaje. Cuando comiences una sesión de lectura, inicia la aplicación Bookly y abre el libro en ella. Puedes agregar citas, palabras o pensamientos a medida que lees, e incluso escuchar sonidos ambientales para no distraerte.

Cuando hayas terminado con tu Kindle, detén la sesión en Bookly también. Con el tiempo, Bookly hará un seguimiento de tus estadísticas de lectura, y generará una infografía cuando hayas terminado con un libro. La aplicación también te permite establecer metas mensuales y anuales, en términos de cuánto lees. La aplicación también te enviará un recordatorio diario para leer en un momento determinado que establezcas, por ejemplo, cuando estés viajando al trabajo.

Descargar: Bookly para Android | iOS (gratis)

