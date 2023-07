Los mejores consejos para hacer un curriculum vitae perfecto

El CV es la primera impresión que tiene de vos un reclutador. Es tu puerta de entrada para conseguir un buen trabajo, y es necesario generar un impacto. Pero, ¿cómo conseguir destacarse en la multitud de candidatos? Internet tiene algunos consejos valiosos para lograrlo.

Con los años, los solicitantes de empleo, los expertos en contrataciones y los estudios científicos han compartido consejos y trucos, y si bien la inmensidad de Internet hace que sean difíciles de rastrear, en esta nota reunimos los mejores consejos de la web sobre cómo mejorar un Curriculum Vitae. ¡No te los pierdas!

Comenzar con un buen resumen

Jane Heifetz, fundadora de Right Resumes, sabe bastante acerca de curriculums, y dice que cada hoja de vida tiene que comenzar con un resumen apropiado. Una encuesta realizada por The Ladder descubrió que los reclutadores pasan sólo seis segundos promedio en un CV, o sea, unas 20 o 30 palabras para captar su atención.

Este resumen es donde adaptás tu CV para el trabajo que estás solicitando, asegurándote de que se dirige específicamente a esa posición. Resaltá tu área de especialización, incluí los años de experiencia, especificá en qué tipo de industrias u organizaciones trabajaste. Y evitá todos los términos genéricos.

Lista de verificación del CV

Si vas a empezar desde cero a armar un nuevo curriculum, Essay Mama armó una checklist ideal para vos. Si ya tenés el CV armado, asegurate de que cumple cada punto de la lista.

La lista de Essay Mama no tiene ningún dato sorprendente, pero es tal vez el mejor resumen de todos los consejos para redactar un curriculum vitae compartidos en Internet en los últimos años. Partiendo de la información de contacto y encabezado, pasando por tips de formatos sencillos, cubre todo lo que tu CV debe tener.

La longitud ideal: una página por cada 10 años

Dado que el reclutador promedio explorará tu CV durante seis segundos, es importante acomodar más información en un espacio limitado. Laszlo Bock, jefe de recursos humanos en Google, tiene una regla simple: usar una página por cada diez años.

Sí, parece imposible adaptar toda esa información en un espacio tan pequeño. Pero es importante, ya que el propósito de la hoja de vida es conseguir una entrevista. Una vez en la entrevista, podés ampliar cualquier tema que desees.

Dar formato al CV para una pantalla móvil

El error más grande que podés cometer con tu curriculum en el año 2016 es utilizar las plantillas gratuitas para CV de Microsoft Word compartidas por las personas a través de los años. Esas plantillas están diseñadas para imprimir el CV y leerlo en un escritorio. ¡Pero eso no es lo que ocurre en este siglo!

Donna Svei, experta en curriculums vitae, encontró un estudio que afirma que el 88 por ciento de los profesionales de contratación leen los CVs en su teléfono. Así que, ¡Último Momento! ¡Tu CV necesita verse bien en una pantalla móvil!

En el post de LinkedIn de Svei hay algunas ideas fantásticas sobre el formato de un CV, para que sea más amigable para tablets y smartphones. Aquí sus tres mejores tips:

Otro punto en el que insiste Svei es usar un simple texto negro sobre un fondo blanco. No utilizar colores. Las pantallas móviles son distintas, la gente usa diferentes niveles de brillo, y el resultado final es que los colores no se ven bien en absoluto. Sólo hay que usar negro sobre blanco, ya que ofrece el mejor contraste.

La fórmula secreta de Google para redactar CVs

Dado el espacio limitado. ¿Cómo hacer para encajar todas las piezas? Laszlo Bock, de Google, compartió un truco que se volvió viral en Internet.

Siempre escucharás el consejo de «ser específico» o «cuantificar tus logros» en tu CV. Hasta el momento, Bock es el único que ha ofrecido una fórmula que explica cómo hacerlo. En una entrevista con The New York Times compartió la fórmula:

“He logrado X, con respecto a Y, haciendo Z”

Siendo la X el número o la cantidad que hayas manejado. La Y es lo que el promedio de la industria o de tus competidores lograron. Y Z es lo que hiciste diferente para obtener los números más altos.

Así que, si tu rendimiento está mejorando las ventas, se escribiría como «Vendimos productos con 15 llamadas al mes, en comparación con el promedio de la compañía, de 9, mediante la agrupación de los clientes en base a la disponibilidad de tiempo.»

Las peores y mejores palabras para tu CV

Te sorprendería saber cuántas personas utilizan el mismo conjunto de palabras en sus CV. Y te sorprendería aún más ver lo molesto que esto resulta para los reclutadores. La agencia CareerBuilder llevó a cabo una encuesta para averiguar las palabras que los reclutadores encuentran más molestas, así como las palabras que les gusta ver. Aquí la lista completa:

Recientemente, LinkedIn también dio a conocer las 10 palabras más usadas en exceso en las hojas de vida en la red social profesional. Algunas de ellas se superponen con esta lista, pero recordá que LinkedIn está hablando de ser repetitivo, mientras CareerBuilder está hablando de cómo los reclutadores reciben estas palabras.

Escribir un «CV de Fracasos»

El último consejo es el más reciente éxito viral de internet basado en hojas de vida. Johannes Haushofer es profesor de psicología en la Universidad de Princeton, y encendió Twitter recientemente cuando compartió una «CV de Fracasos» en la red social.

