La primera encuesta tras las PASO

10 robotaxis bloquearon una concurrida calle al quedarse sin aparente ancho de banda suficiente para saber qué rutas tomar. Crearon un atasco precisamente porque había mucha gente (incluyendo sus futuros pasajeros) usando la señal celular tras un concierto.

Well, here are about ten @cruise driverless vehicles stopping traffic dead on Grant Avenue and spilling over to Columbus Avenue and Vallejo Street. I don’t remember voting for this. Do you? @SFFDPIO pic.twitter.com/C9ow7lWD0m

— 🅸🆃’🆂 🅵🆁🅸🆂🅲🅾︎ (@Gregster56) August 12, 2023