El karma de TODOS

(Por S. Sala) El proceso electoral de los últimos meses tiene un resultado que puede

definirse como el karma de absolutamente todas las principales figuras políticas

de estos años. El azar o el destino los ha dejado a todos sufriendo las

consecuencias directas de sus propias acciones, errores o mezquindades. Por

eso, más allá de que sea lamentable para el país, el resultado no deja de ser

asombrosamente justo para toda la clase política.

En primer lugar, Cristina vivió los últimos años apegada a un dogma económico

falso, con consecuencias malas entre 2011-2015 y definitivamente pésimas

este último gobierno. Su respuesta fue refugiarse en una tropa de fieles que le

dieran la razón en todo, mientras la gente vivía cada vez peor. Es paradójico

que eso haya llevado a la victoria de Milei, con ideas igual de dogmáticas pero

exactamente opuestas.

Por otro lado, Massa también jugó a boicotear abiertamente el gobierno del que

formaba parte, pero no por cuestiones ideológicas sino por su ambición de ser

el próximo presidente. Por eso desestabilizó la gestión económica de Alberto,

pensando en su propio poder, aún a costa de un mayor sufrimiento de la gente.

Su ambición también lo llevó a fomentar el fenómeno Milei, con la esperanza

de dividir la oposición y tener más chances de ganar. Finalmente, el mismo

sufrimiento de la gente que él no priorizó, termino haciendo que su creación lo

derrote de manera contundente.

Alberto le entregará la banda presidencial a un líder ultraderechista, alineado

con Trump y Bolsonaro a nivel global, y rodeado de defensores de la última

dictadura a nivel local. Es difícil imaginar un peor final para un gobierno

pensado como progresista. ¿Pero qué tiene de progresista un gobierno que

hizo que la gran mayoría de la población viva peor? Milei es también ejemplo

de la enorme limitación que tienen las buenas intenciones por sí solas.

En Alberto hay fundamentalmente un motivo que explica este final, tan

indeseado para él. Y es su negativa permanente a usar el poder que la gente le

dio. Fue una gestión paralizada por el miedo a sectores políticos minoritarios:

bajar el déficit no porque se enoja Cristina, suma fija no porque se enoja la

CGT, garantizar más clases no porque se enojan los gremios docentes, etc.

Probablemente por eso el concepto de casta pegó tanto. En contraste, Milei

apareció como alguien que va a hacer lo mejor para la gente cueste lo que

cueste.

Larreta hace dos años era número puesto para ser el próximo presidente. Pero

en un momento, Macri -de la mano de Milei y Bullrich- empezó a correr la

agenda hacia la ultra derecha. Ante eso, en vez de armar una coalición de

centro con quienes lo apoyaban e impulsar su agenda propia, Larreta eligió

quedarse en la cancha inclinada por Macri. Impostó dureza frente a un público

que no lo iba a acompañar en ese rol nunca. Porque no era su rol, no era el rol

que le quedaba bien. Si toda la oposición iba a avalar una agenda de extrema

derecha, era obvio que iba a ganar alguien que la represente mejor. El alcalde

perdió porque jugó con la agenda de otro y encima pecó de lo mismo que

Alberto. Elegir la quietud en vez de la acción contundente en beneficio de lo

que creyera mejor.

Bullrich formó una alianza táctica con Macri: él estaba interesado en destruir la

candidatura de Larreta, y ella en ser la próxima presidenta. La estrategia fue

impulsar una agenda extremista que lo haga quedar a Larreta como un tibio

invotable, y el éxito fue total. El jefe de gobierno sacó 11 puntos en las PASO,

tan solo 5 más que Grabois. Pero ese éxito tan grande en destruirlo, fue la

propia perdición de las aspiraciones de Patricia. Una mayoría absorta en la

agenda ultra decidió votar a su representante más fiel, en vez de la “copia”.

Bullrich murió a manos del mismo arma que había usado contra Larreta.

Es interesante también la situación en la que está el presidente electo, Javier

Milei. Los últimos años vivió de criticar a los políticos y proponer soluciones

irrealistas en televisión, pero ahora tiene la obligación de llevarlas a cabo. Se

metió en una trampa, porque sabe que muchas cosas que propuso son

imposibles, y otras costosísimas para la gente. Milei vivió hablando de afuera,

pero siendo muy efectivo en deslegitimar a quiénes gestionaban desde

adentro. Ahora, está obligado a hacer todo lo que dijo, pero sabiendo que la

responsabilidad es 100% suya. Probablemente esté aterrado.

Además, su condición de outsider lo deja en una situación muy paradójica

frente a la “casta”. Debido a que no tiene gobernadores ni intendentes propios,

tampoco sindicatos afines ni suficiente cantidad de legisladores, se encuentra

en una situación de gran debilidad frente a esos sectores. Sabe que no puede

gestionar sin su apoyo, por lo que deberá transar aún mucho más que lo

normal con todo ese mundo. Es decir, que sectores minoritarios que acumulan

poder serán capaces de condicionarlo constantemente: la casta avanza. Eso

será especialmente malo para quién hizo de su lucha contra la casta su

bandera principal. Pero la única forma de evitarlo es devenir en un gobierno

autoritario, lo que generaría aún más rechazo por parte de la sociedad.

Por último, hay un actor principal que fue el claro ganador de este proceso

electoral: Mauricio Macri. Hasta ahora, es el único que parece esquivar las

consecuencias de sus propios errores y bajezas. ¿Pero espera ser un Cristina

de Milei? Es importante recordar lo frustrante que fue para ella esa situación.

Probablemente el karma le llegue pronto.