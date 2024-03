El cierre de Télam

Un listado de películas nacionales, por ahora con poca presencia de clásicos, para disfrutar de las que no hayamos visto y volver a ver las que sí. Al hilo se le suman muchos aportes que otros usuarios hacen en los comentarios

Bueno gente lo voy a empezar a compartir acá porque en instagram no me dan pelota y yo no hice esta lista al pedo. pic.twitter.com/MZOB410rK3

— Chiru (@chiruloken) March 2, 2024