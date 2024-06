Adelanto de «El origen de las especias», de Thomas Reinertsen Berg

El origen de las especias nos narra el camino transitado por las especias, y cómo fue que en algún momento de la historia, por ejemplo, la canela era más valiosa que el oro, o la nuez moscada, en la cantidad correcta, podía ser intercambiada por una isla. Con narraciones de época y relatos de viajeros, se compone una historia del mundo en la que el ser humano es tan solo un protagonista secundario.

Palau corre hacia Manhattan

De manera casual, puede comenzar la construcción de un imperio. Doce marineros británicos y algunos comerciantes desembarcan en una pequeña isla donde los árboles de nuez moscada se encuentran muy juntos. La población de la isla nunca ha visto a los europeos de cerca. Chinos, javaneses y malayos han visitado las otras islas de Banda, más centrales, a dos millas y media al este, pero aquí, hacia Pulau Run, rara vez —o nunca— han hecho el viaje. Al encontrarse con los pálidos británicos, los isleños ofrecen vino de palma. Los británicos, por su parte, tienen telas de colores azules, marrones, blancos y cuadros, así como quinientas monedas de oro portuguesas, para cambiarlas por nuez moscada.

Run es la más occidental y la más pequeña de las islas de Banda, la única zona pequeña del mundo en 1603 donde crece la nuez moscada. Los portugueses habían llegado a la segunda isla más grande, Naira, casi un siglo antes, y en 1529 intentaron construir un fuerte allí, pero fueron ahuyentados por una lluvia de flechas y regresaron sólo en pocas ocasiones.

La gente de Banda estaba acostumbrada a no ser gobernada por ninguna fuerza superior porque las islas están muy lejos de todos los demás. No tenían rey ni sultán. El poder residía en los consejos de aldea donde el orang kaya, el líder tribal, presidía un proceso democrático en el que el adat —consenso— era primordial.

El sistema fue destruido después de la llegada de los holandeses en 1601. Pero como Run, aunque está a la vista, se encuentra tan lejos de las otras islas, los holandeses no fueron más allá con su bandera. La visita británica a la isla es notada por un almirante holandés que los ve y presenta una queja oficial sobre lo que considera una entrada ilegal en su territorio.

Al mirar alrededor de la pequeña isla, que tiene sólo dos millas de largo y una milla de ancho, estos marineros y comerciantes azotados por el viento no saben que se encuentran en lo que será la primera e inestable parte de un Imperio británico que durante trescientos años más tarde cubrirá una cuarta parte de la superficie del globo. Tampoco saben que la historia de esta pequeña isla se está entrelazando ahora con la historia de otra isla, Manaháhtaan, al otro lado del océano más grande del mundo, al otro lado de otro continente. En este momento, son sólo viajeros de larga distancia en busca de especias.

Compañía Británica de las Indias Orientales

La delegación informal británica a Run llegó debido a una reunión que tuvo lugar cuatro años antes. El 24 de septiembre de 1599, un grupo selecto de hombres se reunió en Londres para firmar una solicitud a la reina Isabel: si podían formar una compañía con el fin de “realizar viajes a las Indias Orientales y otras islas y países cercanos para comerciar”. El principal impulsor de la empresa fue Thomas Smythe, director de The Levant Company, que envió barcos a Siria para comerciar allí con especias, pero en Gibraltar los barcos ingleses eran a menudo acosados por españoles y portugueses.

En ese momento, Inglaterra era un país marginado en los confines de Europa, debilitado por años de luchas internas entre católicos y protestantes. Es cierto que varios de los presentes en esta reunión habían ayudado a vencer a la Armada española once años antes, pero los ingleses no habían vencido porque eran más poderosos; fue porque tuvieron una estrategia más astuta y suerte con el clima. Básicamente, eran una nación bastante pobre y de base agrícola que representaba el 3 por ciento de la producción mundial de bienes. En comparación, India representaba el 25 por ciento. En 1599 había poco para pensar que el pequeño país se iba a convertir en un poderoso factor de poder 165 años después.

Ya cuando Portugal y España se peleaban por las islas de las Especias, a principios del siglo xvi, un comerciante llamado Robert Thorne intentó que Enrique VIII enviara barcos ingleses. “No hay duda de que en estas islas abundan el clavo de olor, la nuez moscada, la macis y la canela”, escribió, pero al rey le faltaban interés y recursos.

Sus primeros intentos de adquirir una parte de las riquezas de ultramar estuvieron marcados por crímenes y desventuras. A finales del siglo xvi, sir Francis Drake viajó por todo el mundo robando barcos españoles y portugueses con la bendición de la Reina. Después de cruzar el océano Pacífico, llegó como el primer inglés a las islas de las Especias el 3 de noviembre de 1579 y se le permitió comprar tanto clavo de olor como quisiera. La carga no se detuvo hasta que el barco fue tan pesado que encalló, y se descargaron legumbres, harina y ocho cañones antes de que ellos, con el corazón apesadumbrado, dejaran también tres toneladas de clavo de olor. Antes de partir, hicieron una alianza inglesa con Ternate contra los portugueses.

El regreso triunfal de Drake sembró la esperanza en los ingleses de que ellos también podrían unirse al comercio de especias. Pero era estrictamente una especie de pirata, no un comerciante, y su diario no contenía información sobre precios, pesos y medidas, ni sobre qué bienes estaban más interesados en negociar los lugareños.

En 1583, el comerciante Ralph Fitch viajó a Oriente para comerciar especias, pero a pesar de todas sus penurias (arrestado por los portugueses en Ormuz, enviado a prisión en Goa; liberado, finalmente llegó a las Molucas y regresó a Londres tres años más tarde) no obtuvo ni una sola nuez moscada. Ocho años después, la primera expedición inglesa rodeó el cabo de Buena Esperanza. Aunque uno de los barcos regresó con un cargamento de pimienta que había robado a los portugueses, se perdieron tres barcos y muchos marineros, y la expedición se consideró un desastre. En 1592, los ingleses capturaron un barco portugués que contenía oro, plata, joyas, perlas, tapices, 425 toneladas de pimienta, 45 toneladas de clavo de olor, 35 toneladas de canela, 3 toneladas de nuez moscada y 3 toneladas de macis: un cargamento valorado en la mitad del tesoro inglés de la época.

En comparación, en junio de 1599 llegó a Ámsterdam un barco cargado con 800 toneladas de pimienta, 200 toneladas de clavo de olor y grandes cantidades de canela y nuez moscada, lo que llevó a un empleado envidioso de The Levant Company a escribir: “Nunca antes había llegado a Holanda un barco tan ricamente cargado”. La humillación se hizo total cuando los holandeses llegaron a Inglaterra poco después para comprar barcos. Les dijeron: “Nuestros comerciantes en Londres tienen uso para todos los barcos y ninguno para vender a los holandeses. Tenemos la intención de ir a las Indias Orientales para comerciar allí nosotros mismos”.

Por lo tanto, Smythe invitó a comerciantes y otras personas a comprar acciones de esta nueva empresa. En la carta a la reina Isabel, se afirmaba que los firmantes “no estaban menos interesados en promover el comercio de su país natal que los comerciantes holandeses en el beneficio de su comunidad”. A la reina le gustó la medida. Estaba preocupada por el precio de la pimienta, ya que los portugueses y los holandeses acababan de aumentarlo de tres a ocho chelines la libra, y la pimienta se había vuelto común entre gran parte de la población inglesa.

Pan de jengibre

“Para hacer una salsa fabulosa para un gallo asado, tome cebollas y […] hiérvalas en agua clara con pimienta, sal y un poco de pan rallado”, dice el libro de limpieza Countrey contentments, or The English husvvife Containing the inward and outward vertues which ought to be in a compleate woman de 1615. Contiene un total de treinta recetas con pimienta en ensaladas, salsas, empanadas, platos de pescado, platos de carne, vino, aquavit y tartas. También se incluyen otras especias, como canela, clavo de olor, nuez moscada y jengibre, lo que demuestra que la burguesía inglesa, a la que está destinado el libro, tenía buen acceso a las especias. Una botella de ipocras, una especie de poción maravillosa que lleva el nombre del médico griego Hipócrates, requiere “15 gramos de jengibre, 9 clavos de olor, 6 granos de pimienta y una nuez moscada”. En un aquavit se mezclan manzanilla, raíz de galanga, nardo, pimienta larga, pimienta negra, alcaravea y menta.

En el libro, la pimienta también pertenece al botiquín. Para curar la disentería, el ama de casa debe tomar “medio litro de vino tinto y nueve yemas de huevo, batirlos con veinte granos de pimienta, dejar hervir hasta que espese, luego retirarlo y dejar que el enfermo coma nueve cucharadas por la mañana y por la noche”. Para las fosas nasales malolientes: “Tome ortigas rojas y quémelas hasta convertirlas en polvo, luego agregue la misma cantidad de pimienta en polvo, mezcle bien y huela en la fosa nasal; haga esto un par de veces al día”.

Gingerbread es pan de jengibre en inglés, por lo que en ellos la pimienta es opcional: “Tomar un cuarto [100 g] de miel clara y cocinarla hasta que se dore y, si está espesa, agregar un poco de agua: luego sumar pan rallado fino y hervirlo bien, y cuando esté casi frío, ponerle jengibre en polvo, clavo de olor, canela, un poco de regaliz, y unas semillas de anís; luego se amasa, se pone en moldes y se prensa: algunas personas suelen echarle un poco de pimienta, pero es al gusto”. El libro fue escrito doce años después de la muerte de la reina Isabel, y de ella tenemos la tradición de hacer muñecos de jengibre. Los horneaba a semejanza de sus pretendientes y adoradores incluido sir Francis Drake, y se los servía a esos mismos pretendientes para que tuvieran el placer de consumir pequeños pasteles que eran imitaciones de ellos mismos.

Aunque Isabel apoyó la empresa propuesta, no pudo evitarla de inmediato porque Inglaterra estaba en negociaciones de paz con España y Portugal, y apoyar una empresa creada para ingresar al mercado de las especias podría verse como una provocación. No fue hasta un año después, cuando las negociaciones fracasaron, que se dijo a los firmantes que “era un placer para Su Majestad” que “progresaran en sus ambiciones”.

El 31 de diciembre de 1600, se fundó The Governor and Company of Merchants of London, que comerciaba con las Indias Orientales (más tarde simplemente The East India Company) para “obtener especias y otros bienes para este reino”, como uno de los comerciantes de entonces escribió. El capital inicial era de 68.373 libras, lo que equivale a 145,25 millones de coronas noruegas actuales, mientras que la empresa holandesa se fundó dos años después con un capital inicial de 3.200 millones de coronas noruegas. Desde el principio, hubo una gran diferencia entre las dos empresas.