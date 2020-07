7 citas de Gandhi completamente falsas

Nos encanta citar personajes famosos muertos. Las palabras suenan más importantes cuando vienen de la boca de importantes figuras históricas. Y cuando necesitamos ese toque extra de autoridad moral, Mahatma Gandhi es uno de los más citables. Pero como Gandhi dijo una vez: «La mitad de mis citas en Pinterest son falsas.»

A continuación siete citas que tal vez hayas visto atribuidas a Gandhi en las redes sociales en los últimos tiempos, pero que en realidad son falsas:

1. Sé el cambio que deseas ver en el mundo.

Esta es quizás la cita falsa más famosa de Gandhi en Internet. Sin embargo, no hay evidencia de que en realidad haya dijo esas exactas palabras. El New York Times señaló en 2011 que la cita es lo suficientemente convenientemente corta como para caber en una calcomanía, pero que se limita a parafrasear algo que Gandhi sí llegó a decir.

“Somos el reflejo del mundo. Todas las tendencias actuales en el mundo exterior se encuentran en el mundo de nuestro cuerpo. Si pudiéramos cambiar nosotros mismos, las tendencias en el mundo también cambiarían. Como un hombre cambia su propia naturaleza, también lo hace la actitud del cambio mundial hacia él. Este es el misterio supremo y divino. Es una cosa maravillosa y la fuente de nuestra felicidad. No necesitamos esperar para ver lo que otros hacen.”

De hecho, el Times, va un paso más allá y dice que la cita completa le da un tono completamente diferente. El cambio personal de hecho no es suficiente, argumentan. Si estás o no de acuerdo con esa interpretación, una cosa es clara: Gandhi jamás dijo las palabras: «Sé el cambio que deseas ver en el mundo.»

2. Un ojo por ojo hará que todo el mundo termine ciego.

Es otra cita sustancial que definitivamente te hace “pensar”, pero no hay ninguna prueba de que Gandhi la haya dicho.

De acuerdo con el libro de Yale de citas:

«Ojo por ojo deja al mundo ciego» se atribuye con frecuencia a MK Gandhi. El Instituto Gandhi para la No Violencia establece que la familia Gandhi cree que es una auténtica cita de Gandhi, pero ningún ejemplo de su uso por el líder indio fue descubierto.

Así que ¿quién lo dijo primero? La web Quote Investigator dice que podría datar de 1914, cuando un político canadiense dijo algo similar. El primer libro en vincular una versión de la cita con Gandhi fue publicado en 1947. Llamado Gandhi y Stalin el autor utilizó una frase similar para describir la forma de pensar de Gandhi:

“Los fragmentos de la individualidad no pueden ser cosidos juntos con una bayoneta; ni la democracia puede ser restaurada de acuerdo con el mandato bíblico de «ojo por ojo», que, al final, haría que todo el mundo ciego.”

Al parecer a partir de ahí otros escritores la transformaron como una cita directa de Gandhi. Realmente es una gran cita, pero no es del propio Gandhi.

3. Vive como si fueras a morir mañana; aprende como si fueras a vivir para siempre.

Las primeras versiones de esta cita aparecen en 1867, donde se repite más comúnmente como «Estudia como si fueras a morir mañana…» en lugar de «Vive». Gandhi nació en 1869, lo que hace imposible que esta cita se haya originado con él.

La cita se atribuye a un puñado de personas en diferentes libros publicados durante la última mitad del siglo 19. Un libro dice que viene del santo católico Edmund Rich, que murió en 1240. Otros libros lo atribuyen a un hombre llamado Ansalus Insulis. Pero el que lo dijo primero, claramente no fue Gandhi.

4. Primero te ignoran, luego se ríen de ti, después te atacan, entonces ganas.

No, Gandhi nunca dijo esto. Esta cita realmente parece provenir de un activista obrero estadounidense llamado Nicholas Klein que estaba dando un discurso en una convención en 1918:

“Primero te ignoran. Luego te ridiculizan. Y luego te atacan y quieren quemar. Y luego te construyen monumentos. Y eso, es lo que va a pasar con los trabajadores de América.”

5. Me gusta tu Cristo. No me gustan los cristianos. Los cristianos son diferentes de su Cristo.

Esta cita realmente ha llegado a ser popular en algunos círculos cristianos para implorar a sus seguidores que deben «ser como Jesús». Pero no hay evidencia de que Gandhi haya dicho esto alguna vez.

Una cita similar parece venir de un filósofo indio llamado Bara Dada, hermano de Rabindranath Tagore. La cita completa de Dada pareciera ser de mediados de la década de 1920: «Jesús es ideal y maravilloso, pero ustedes, cristianos, no son como él.»

6. Entrevistador: «¿Qué piensa de la civilización occidental?» Gandhi: «Creo que sería una buena idea.»

Esta es otra cita increíblemente famosa que se ha relacionado con Gandhi durante décadas. Sin embargo, parece demasiado buena como para ser cierta.

Como Quote Investigator señala, la evidencia de que Gandhi dijera en realidad eso es increíblemente débil. La primera mención conocida de esta cita es en un documental de la CBS a partir de 1967, casi 20 años después de la muerte de Gandhi. La anecdótica cita fue relatada por el narrador, en vez de mostrar una filmación de Gandhi realidad diciendo tal cosa.

A partir de ahí la cita fue reeditada una y otra vez en innumerables libros y revistas durante la última mitad del siglo 20. La cita también se transforma y cambia a lo largo de los años con algunas versiones diciendo «civilización moderna» en lugar de «civilización occidental».

7. «Un cliente es el visitante más importante en nuestras instalaciones.»

Resulta tonto pensar que alguien pueda creer que Gandhi hablaba como un orador motivacional en una convención de ventas. Pero muchos han tomado esta cita como cierta.

Sólo hace falta una búsqueda rápida en Google y se encontrará la cita completa, con imágenes de Gandhi:

“Un cliente es el visitante más importante en nuestras instalaciones. Él no depende de nosotros. Nosotros dependemos de él. No es una interrupción en nuestro trabajo. Es el propósito de esto. No es un extraño en nuestro negocio. Es parte de el. No le estamos haciendo un favor al servirlo. Él nos está haciendo un favor al darnos la oportunidad de hacerlo.”

¿Quién dijo en realidad esto? Probablemente la cita pertenezca a un vicepresidente de la compañía de automóviles Studebaker alrededor del año 1941. Lo que tiene mucho más sentido. Gandhi era muchas cosas, ¡pero no era una persona conocida por hablar de la importancia del servicio al cliente para mantener un negocio vivo!

