Esta taza de café gigante viene con una nube que llueve azúcar

Si estás buscando el mejor café instagramable, va a ser difícil que encuentres algo más espectacular que el Sweet Little Rain. Es un nombre extraño para un café, pero una vez que lo veas en acción, te darás cuenta de que tiene mucho sentido.

La cadena de cafeterías chinas con sede en Shanghái Mellower Coffee, debe gran parte de su popularidad a su ingenioso Sweet Little Rain, una taza grande de café Americano servido con una esponjosa nube de café de algodón colgando sobre él. El vapor se eleva desde el café caliente derritiendo el algodón de azúcar, causando que lluevan lentamente gotas de azúcar dulce sobre la taza. Con un precio de alrededor de USD 9 por taza, el Sweet Little Rain no es el café más barato del mercado, pero si buscas impresionar a tus seguidores de Instagram, definitivamente vale la pena.

Pero si bien el concepto detrás de Sweet Little Rain puede parecer ingenioso a primera vista, una mirada más cercana revela que la fusión del algodón de azúcar no es la forma más práctica de endulzar una taza de café. En primer lugar, el algodón de azúcar tarda bastante en derretirse, aunque puedes acelerar las cosas simplemente rompiéndolo en trozos, y tirándolos a la taza. Además, la lluvia azucarada puede ser bastante caótica.

La nube de algodón de azúcar se extiende un poco sobre la taza, así que la lluvia azucarada no solo cae en el café, sino también sobre la taza y el platillo, por lo que las posibilidades de que los dedos se peguen mientras bebes son bastante altas. Claro, podrían hacer el algodón de azúcar más pequeño, pero seguramente no se vería tan bien.

El concepto Sweet Little Rain ha sido copiado por varias otras cadenas de cafés especiales en Asia, incluyendo Lepaq Lepaq de Kuala Lumpur, Malasia y Karmakamet Diner en Bankok, Tailandia, pero Mellower Coffee fue uno de los primeros, si no el primero, en utilizarlo.