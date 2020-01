Cómo evitar aumentar de peso durante las vacaciones

La mayoría experimentamos aumento de peso en las vacaciones al menos una vez en nuestras vidas. Solemos lamentarnos de comer demasiado, pero si bien puede ser difícil mantener tu dieta bajo control, es posible evitar subir de peso durante las vacaciones con la ayuda de la tecnología. Aquí te explicamos cómo hacerlo:

Controla tu consumo de alcohol

Un área que no siempre consideramos cuando buscamos formas de mantener nuestro peso es el costo oculto del alcohol. Es posible que no pienses en las calorías del alcohol en el día a día. Y es posible que no te des cuenta de que consumirás más durante las vacaciones de forma predeterminada.

Para mantener estas calorías bajo control, lo mejor es usar una aplicación para bajar de peso como DrinkControl. A través de la aplicación puedes contar las calorías en cada bebida que consumes.

Dicen que lleva unas semanas comenzar a desarrollar un hábito. Entonces, antes de las vacaciones, nuestra recomendación es instalar la aplicación y probarla.

Acostúmbrate a registrar tu bebida antes de beberla, para tener un claro recuerdo de lo que estás consumiendo. De esa manera estarás bien preparado para seguir el hábito a largo plazo.

Descargar: DrinkControl para iOS

Utiliza una app para bajar de peso

Una de las cosas más comunes que las personas recomiendan para realizar un seguimiento de su dieta es usar un rastreador de pérdida de peso. Hay muchas aplicaciones en el mercado, por lo que esencialmente solo tienes que elegir la que sea adecuada para ti.

Una aplicación que nos encanta usar durante las vacaciones es Lose It! Es un rastreador de pérdida de peso para Android e iOS que tiene planes gratuitos y premium disponibles. El plan gratuito tiene suficientes funciones y debería funcionar bien para lo que necesitas.

En el plan gratuito puedes Ingrese su peso inicial, más tu peso deseado, y calcular cuántas calorías se te permiten por día, para alcanzar ese objetivo. Desde allí, puedes registrar lo que comes para cada comida del día. La app también identificará patrones de alimentos saludables que mantienen tu peso bajo control. Además, te dará un desglose del porcentaje de qué tipo de nutrientes estás consumiendo: grasas, carbohidratos y proteínas.

Nuestro consejo: use esta aplicación durante las vacaciones para ver qué alimentos te costarán más calorías. A partir de ahí, puedes ajustar tus otras comidas para que tu consumo diario de calorías permanezca dentro de los límites.

Descargar: Lose It! para Android | iOS

Planes de comidas

Una de las cosas más útiles que hemos encontrado para mantenernos saludables durante las vacaciones es el uso de planes de comidas.

Un plan de comidas es bastante simple:

Una vez a la semana, siéntate y planifica lo que quieres comer para el desayuno, el almuerzo y la cena. Luego, prepara cantidades más grandes de lo normal de estas comidas, para que puedas alimentarte con las sobras y reducir tu tiempo en la cocina.

Este control cuidadoso de las porciones puede evitar que luches por una comida de última hora en el refrigerador. También puedes evitar que comas alternativas poco saludables. Los mismos principios exactos se pueden aplicar también a los alimentos que comes en ocasiones festivas.

Además, también puedes usar aplicaciones y sitios web como Mealime para ayudar a evitar el aumento de peso durante las vacaciones.

Encuentra un blog o sitio web de comida para las vacaciones

Otra forma de controlar tu peso, y planificar mejorara tus comidas es buscar un blog de comida que te dará ideas sobre qué cocinar para las vacaciones.

Prueba algunos ejercicios

Puedes pensar que las vacaciones son un momento terrible para hacer ejercicio. Sin embargo, los ejercicios pueden convertirse en una actividad grupal divertida que no solo te mantiene en forma, sino que también te ayuda a relacionarte con familiares y amigos.

Tener un sistema de recompensas

Una gran manera de evitar el aumento de peso durante las vacaciones y seguir tu dieta es tener un sistema de recompensas para alcanzar un peso específico o metas relacionadas con la salud.

Escoge cosas que me ten alegría, o algo que puedas esperar una vez que termines la parte difícil de la dieta.

Mantén tus metas manejables

Por último, aunque es totalmente razonable evitar el aumento de peso durante las vacaciones, perder peso puede ser un poco exagerado. No quieres esforzarte tanto que no te diviertas, o llegar al punto en el que estés pensando en otra cosa que no sea relajarte.

Después de todo, si logras cumplir un objetivo moderado sin sentirte miserable, a la larga te funcionará mejor. Los buenos sentimientos y el éxito moderado pueden crear grandes sentimientos y un mayor éxito a largo plazo.

Nuestro consejo: mantén tus objetivos manejables y comprende que necesitarás planificar mejor para esta ocasión especial. Vuelve a tus hábitos regulares una vez que hayas vuelto a tu rutina normal.