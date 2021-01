Damian Lewis habla de Guerra de Espías

Guerra de Espías cuenta la verdadera historia detrás de 40 años de espionaje internacional. Este docudrama de 8 episodios gira en torno al mundo del espionaje, y en su primera temporada aborda las más relevantes operaciones de inteligencia de las últimas cuatro décadas, con reconstrucciones de los hechos realizadas en Moscú, Londres e Israel y la colaboración de expertos y exespías de la CIA, el Mossad, el M16 o la KGB.

Desde el sábado 16 DE ENERO A LAS 22:45 HRS ARG en History y History Play

La serie utiliza reconstrucciones dramáticas, material de archivo y testigos expertos, incluido el exjefe de la CIA y secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, para contar sus historias de traición. En cada episodio, una dosis concentrada de espionaje, intriga y acción.

Al principio, el actor se mostró reacio cuando su hermano, Gareth, le pidió que presentara la nueva serie: “No había hecho nada “factual” antes y no me considero un presentador. Pero disfruto del género de espionaje. Quería involucrarme porque estuve en Langley, la sede de la CIA para Homeland … pero quería ver las decisiones personales íntimas que la gente ha tomado. Pensé que era una oportunidad de mirar detrás de estas historias populares y descubrir algo más.”

“Siempre me gustó estar en un proyecto desde el principio. Es un trabajo mucho más duro, por eso terminás actuando porque actuar es la cereza del postre. Pero realmente disfruto el proceso. El desafío de este tipo de trabajos – factual series- es que no hay guión o plantilla, la parte divertida es la investigación, particularmente en esta docuserie, ya que se trata de casos reales en lugar de casos fríos.” Lewis mostro sumo interés en la historia del espionaje, incluida la formación de la CIA después de la Segunda Guerra Mundial, y la competencia entre diferentes países, así como agencias dentro del país. «Nunca antes había hecho algo factual, pero tengo un gusto amplio y quiero incursionar en esto», agregó.

“He investigado bastante para realizar mi papel en Homeland, interpretado a un espía ficticio en la adaptación de John le Carré “Our Kind of Traitor”, y he leído John le Carré como todos los demás. … Disfruto del género de espionaje y Guerra de Espías es una oportunidad para mirar detrás de estas historias populares y ver si podemos desenterrar algo un poco más íntimo, un poco más personal sobre las personas mismas y las ramificaciones en la política global a través de decisiones personales e íntimas tomadas por estos individuos. Esa es la serie que hemos intentado hacer.”

En referencia a la creación de Ian Fleming, James Bond, Damian comenta:

«Por supuesto, se necesita discreción y la capacidad de ser un espía encubierto, de lo contrario serías un James Bond. Lo mejor de Bond es lo mal espía que es y lo brillante que es para recuperar su puesto. Bond comete errores sin fin y ahí es donde pasan las dos horas de la película: es él mismo quien está saliendo del enorme error que cometió antes. Eso es lo divertido de él».

“No podría ser James Bond porque sería un buen espía”.

Al discutir los motivos de los espías, Damian Lewis dijo: «Hay un acrónimo que usan todas las agencias de inteligencia: MICE … Dinero, Ideología, Coerción, Ego (por sus siglas en inglés: Money, Ideology, Coercion, Ego). Esas tienden a ser las cuatro formas en las que puedes subvertir a un agente y dirigirlo. Si crees que puede identificar a una persona que es vulnerable por cualquiera de esas razones, apunte a esa persona. Dentro de nuestra serie de espías, solo Gordievsky realmente actúa con una ideología más pura».

Lewis se entusiasma de poder contar en la serie con testimonios de primera mano de jugadores clave que nunca antes habían hablado públicamente. Entre ellos se encuentra el entregador de Vladimir Vetrov, uno de los espías más importantes de la guerra fría, un oficial de alto rango de la KGB y operativo secreto del servicio de inteligencia francés. Con el nombre en clave ‘Paul’, no pudo aparecer en la cámara, pero grabó su testimonio. Esto se puede ver en el episodio 1 de Guerra de Espías: Caballo de Troya. Allí Paul recuerda el primer encuentro con Vetrov en un mercado de Moscú, describiendo cómo se las arregló para que su propia esposa saliera de compras y para que Vetrov “pusiera el paquete de microfilmes por detrás, sin hablar con ella, sin nada, en su canasta”.

El episodio señala que Vetrov le pasó miles de documentos clasificados a Paul, “el mayor depósito de información robada que haya surgido jamás de la Unión Soviética”. En su narrativa, Lewis describe la historia de Vetrov como una historia de «valentía y traición».

El tercer episodio de Guerra de Espías habla de uno de los agentes más valiosos de Occidente en la Guerra Fría: Oleg Gordievsky y cómo arriesgó todo para evitar una tercera guerra mundial. Cómo se convirtió en el traidor de una nación y el héroe de otra nación. Damian Lewis comenta: “El Hombre Que Salvó Al Mundo es una historia fantástica sobre quien verdaderamente era Oleg Gordievsky. El era un espía ruso que asumió un cargo en Dinamarca y se enamoró de Occidente. Fue a bibliotecas occidentales, comenzó a leer literatura occidental, escuchó música occidental, oyó música clásica saliendo de las puertas de la calle y las ventanas del primer piso en Copenhague, y dijo ‘¿Qué es esta vida de la que no sé nada?’ decisión puramente ideológica, nada que ver con el dinero (se negó a que le pagaran) y comenzó a comercializar secretos… fue enviado de regreso a la URSS. Se divorció de su esposa, lo que significa que te degradan de inmediato en la KGB, eso no les gusta, tuvo un romance con una mujer … luego le dieron una especie de trabajo de bajo nivel en la KGB, en la nave nodriza, pero con acceso a cantidades incalculables de información y archivos confidenciales que él nos acababa de enviar sistemáticamente y nos los pasó durante un período de años «.