No te quedes afuera: las 10 tendencias de LinkedIn en 2022 para potenciar tu Marca Personal

Con más de 774 millones de suscriptores de 200 países, LinkedIn sigue posicionándose como la red social de profesionales más importante a nivel global.

Aunque estés en un puesto que, por el momento, parezca seguro, el tener activo, actualizado y vigente tu perfil profesional en LinkedIn te dará una ventaja competitiva importante como apoyo a tu Marca Personal. Repasemos las 10 novedades que ya se están viviendo, y otras que surgirán este año:

1) Auge del contenido escrito. Contrariamente a lo que sucedía años atrás, ya no hace falta ilustrar con fotos, estadísticas o placas para lograr mayor aceptación. Los textos bien escritos, en forma atractiva y que agreguen valor a tus conexiones y seguidores son una de las formas de mayor enganche en la red.

2) Sintetiza conceptos en forma atractiva y persuasiva. El contenido breve que no supere los 4 o 5 párrafos cortos, convenientemente estructurado, tiene mucha más aceptación que los de mayor extensión.

Te sugiero enfocarte en los puntos principales, “despejar” aireando los textos con espacios y hasta bullets o algunos emoticones apropiados, sin caer en la liviandad con la que se los utiliza en Instagram, Tik Tok o Facebook, por ejemplo.

3) Sí a las infografías. La síntesis de conceptos valiosos, traducidos a un lenguaje que la mayoría pueda entender, genera multitud de adeptos. Son de los contenidos más compartidos. Te sugiero que crees tus propias imágenes, y, cuando utilices contenido de terceros, des el crédito correspondiente.

4) Decae el video. Contrariamente a lo que sucede en otras redes, LinkedIn ha visto cómo las transmisiones en vivo (sólo disponible para ciertas cuentas seleccionadas) o los videos subidos en forma directa no logran captar la atención. Si bien algunos expertos dicen que esto no es así, la prueba está en la poca adhesión de las transmisiones o de reproducciones de videos.

Posiblemente esto se deba a la instantaneidad que prima en el consumo de contenidos originada por otras redes de alcance masivo, y a la abundancia de reuniones virtuales, por lo que estamos más cansados de pasar tiempos prolongados concentrados en la pantalla.

Esto no significa que no se puede utilizar el video como recurso; sólo indica que no tiene el poder de llegada que sí mostraba hace tres años.

5) Tu propio newsletter. Una funcionalidad que ha aparecido para gran parte de los perfiles que son más activos en la red es la de la posibilidad de crear un newsletter con contenido original, que se puede divulgar no sólo dentro de LinkedIn, sino que -y aquí viene lo mejor- le llega un e-mail a cada usuario que se ha suscripto. Esto asegura una mayor tasa de suscriptores, y hasta de lecturas.

De hecho, cuando lancé el mío hace tres meses, en los dos primeros días se sumaron más de 8500 suscriptores, y hoy supera los 18.000.

6) Bajó el impacto de los artículos en el blog. El tradicional espacio para publicar artículos largos de LinkedIn viene cayendo en picada; y en parte por eso es por lo que han decidido lanzar el newsletter. Si eres como yo y publicas muy frecuentemente, verás que por más que tengas miles de contactos y seguidores, el alcance será ínfimo.

7) Las empresas necesitan tener su propia Embajada interna: Es una realidad que la inmensa mayoría de los perfiles de compañías tienen muy poco alcance con sus publicaciones, con la excepción de quienes le encontraron la vuelta desde el contenido: fundamentalmente, que agregue valor y no sea sólo promocional.

Para revertir en parte esta realidad, además de mejorar sustancialmente en contenido específico para esta red, recomiendo instrumentar un programa con ambassadors. Consiste en entrenar, capacitar y desarrollar una estrategia específica mediante la que ciertos perfiles de una empresa se comprometen a compartir el contenido publicado en la página de la empresa.

8) Muchos enlaces externos te quitan visibilidad. Si algo hemos comprobado quienes trabajamos con LinkedIn cotidianamente es que colocar directamente enlaces externos, como tu página web, otra fuente de información, YouTube, tu podcast o tus demás redes sociales, le cae muy mal al algoritmo de la red.

Esto hace que baje notablemente tu visibilidad. Por eso la sugerencia es que siempre apuestes por contenido que sea nativo, colocado sobre la misma plataforma. Por lo que vengo probando, un 10% de enlaces externos no afecta demasiado al algoritmo; el otro 90% debería ser contenido publicado en forma nativa.

9) La importancia del índice SSI. Esa es la sigla de “Social Selling Index”, un indicador poco conocido de LinkedIn, que te permite comparar y puntuar tu actividad en la plataforma de acuerdo con estos cuatro factores relevantes: marca profesional, público al que te diriges, la calidad de las interacciones y relaciones de calidad.

Si es que tienes un perfil completo y actualizado, el SSI te permitirá saber cuál es tu posicionamiento versus otras personas relativamente parecidas a ti, medido entre el 1 y 100%.

Si bien los resultados no te indican qué deberías mejorar, se sabe que un índice por debajo del 40% es escaso, mientras que, si superas el 60 o 70% de SSI, tu perfil se encuentra más optimizado y se muestra más apropiadamente dentro del algoritmo de la red. Esta es una función del plan “Sales Navigator” (específico para vendedores), aunque cualquiera puede acceder siguiendo este enlace: www.linkedin.com/sales/ssi Allí verás varios gráficos y mediciones que entrega LinkedIn.

10) Market Place para autónomos. ¡Se acabó la protesta generalizada de que LinkedIn es sólo para quienes buscan empleo! En muchos perfiles profesionales ya se ha activado esta función que permite publicar ofertas de servicios profesionales para captar nuevos clientes, y publicar reseñas de clientes con un comentario a modo de evaluación. Actualmente está a prueba en unos 2 millones de usuarios.

De esta forma, consultores, diseñadores, abogados, redactores, periodistas y cualquier otro tipo de profesionales independientes pueden mostrar más eficientemente su oferta.