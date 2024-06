El listado de mitos que ofrecemos a continuación restaura la verdad sobre 12 conceptos erróneos popularizados por las películas y series de TV. No, no se puede reiniciar un corazón parado con un desfibrilador, y no, no serás capaz de abrir una cerradura disparando con una pistola.

Esta serie de ilustraciones creadas por Lenya Brick explora los mitos erróneos que las películas y series de TV nos enseñaron como ciertos: