Ahora podés compartir tu almuerzo con un búho

En las grandes ciudades japonesas prácticamente nadie tiene mascota. Los departamentos tienen espacios muy reducidos y la vida transcurre fuera de casa, por lo que a los japoneses les resulta prácticamente imposible tener una mascota.

Ante este problema, han surgido ideas creativas que permiten disfrutar de la compañía de los animales: los cafés de mascotas. Ya se ha hablado mucho de los cafés para gatos, pero en los últimos años han surgido ideas cada vez más curiosas, tanto para los turistas como para los propios japoneses.



Owl Village es uno de los tantos cafés búho que surgieron en Japón, en medio del furor nacional por la cafetería con mascotas.

Aquí los niños pueden jugar y acariciar a los ocho búhos, mientras que los adultos toman fotos con las aves, que a menudo están atadas por los pies para que no vuelen lejos.

“Algunos cafés búho carecen de suficiente personal, y los clientes pueden interactuar libremente con los búhos, pero en nuestra cafetería, los clientes sólo son capaces de entrar en la sala de búhos con el personal, que les explica cómo tocar a los animales, o darles un descanso cuando se ven cansados,” dijo el encargado del establecimiento.

Algunos clientes visitaron la cafetería en la zona de Harajuku, en Tokio, mostraron cierta preocupación por el bienestar de las aves.

“La naturaleza de los animales no es estar despiertos en este momento, son completamente nocturnos, y no están acostumbrados a estar con los seres humanos. Pero aquí están entrenados, y el tipo de personas que están aquí no los maltrata, por lo menos en lo que vemos”, dijo un turista mexicano que había visitado el café.

Otros piensan que los cafés deben tener más cuidado en la forma en que gestionan los animales.

“Ciertamente creo que cuando se tiene un animal en cautiverio no puede haber situaciones en las que es maltratado, y puede haber situaciones en las que se les trata muy bien”, dijo la canadiense Liz Montgomery, que estaba en su viaje de vacaciones a Japón y disfrutó de su tiempo en el café búho.

Las cafeterías búho están experimentando en Japón un auge en popularidad. En Harajuku, uno de los muchos distritos de entretenimiento de Tokio, hay más de cinco cafeterías búho en funcionamiento.

La lechuza es un animal particularmente significativo en la cultura japonesa, ya que se considera comúnmente como un símbolo de buena suerte.