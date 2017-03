Escuela de manejo ofrece 9 meses de comida y bebida gratis a sus alumnos

Con el descenso de la natalidad y la buena calidad de los sistemas de transporte público, los jóvenes japoneses tramitan cada vez menos la licencia de conducir. Esto significa que las escuelas de manejo han ido sintiendo el impacto en los últimos años, con la constante disminución en las inscripciones.

En estos tiempos económicamente nefastos, las escuelas tienen que ingeniárselas y lograr una forma de atraer a los potenciales estudiantes para su propia supervivencia, y podría decirse que ninguna de ellos ha llegado tan lejos como Minoo, una escuela de manejo en Osaka.

Su sitio web anuncia un menú completo con todo lo que pueden elegir sus estudiantes para comer, como pastas, arroces, y bocadillos. Pero eso no es todo: ¡el buffet está disponible por un máximo de nueve meses! Simplemente mostrando un recibo de inscripción, podés comer allí todos los días, absolutamente sin costo adicional durante tres cuartos de año.

El único inconveniente pareciera ser que el menú es un poco limitado para aquellos que planean tener a la escuela de conducción como su principal fuente de alimento para un tiempo tan largo. Sin embargo, la escuela también anunció que ofrecerá eventos especiales como una mesa de dulces dos veces al mes, para animar las cosas.

Menú: Arroz al Curry; Pilaf de camarones; Carbonara; Pastas con hongos al estilo japonés; Espagueti con salsa de carne; Espagueti con crema de atún; Tostadas; Emparedados; Sandwich tostado; Café (caliente o helado); Té al limón (caliente o helado); Café con leche (caliente o helado); Cacao helado; Leche helada; Coca Cola; Jugo mixto; Jugo de naranja; Jugo de uva; Fanta de manzana; Calpis.

Felicitaciones a ellos por la valiente selección de “manzana” como el único sabor de Fanta disponible.

La oferta ya ha sido bien recibida por los estudiantes universitarios que se unieron a Minoo. “Como alguien que asiste a la escuela fuera de la ciudad”, dice el estudiante de tercer año de uni Tatsuki, “Realmente lo aprecio. Puedo ahorrar mucho dinero de esta manera ya veces como allí varias veces al día”.

Los usuarios online también están intrigados e impresionados por esta audaz oferta por parte de una escuela de manejo, e hicieron las siguientes observaciones:

“Eso es impresionante.”

“¿No hay refresco de melón?!”

“¿ni cerveza ?! Oh, sí, se me olvidó lo que este lugar es … no importa ”

Alguien también señaló que, en las inmediaciones de la universidad, la escuela de manejo Toyonaka está ofreciendo una esquina de Manga, que presenta una selección de todos los títulos desde Sailor Moon hasta Baki the Grappler, incluyendo la serie (un tanto obvia e irónica) como Initial D y Yowamushi Pedal.

Sin embargo, nada como la comida gratis para llamar la atención del público. Una biblioteca manga es genial y todo, pero nuestro sentimiento está con la escuela de manejo Minoo, a pesar de que la única razón por la que podríamos necesitar un auto… sería conducir hasta la escuela de manejo Minoo por los próximos ocho meses.