Comparte su casa con 1.500 tarántulas

A la mayoría le da escalofríos la sola idea de una tarántula, pero una mujer no puede vivir sin ellas. Ming Cu, de 28 años, colecciona tarántulas desde 2010, y ahora tiene 1.500 viviendo en su casa.

La obsesión de Ming Cu con las tarántulas comenzó hace 7 años, cuando vio una de bellos colores en su patio, en la ciudad de Bandung, Indonesia. Sólo le tomó algunas fotos, pero cuanto más miraba las fotos, más fascinada estaba con las criaturas de ocho patas, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a buscar online personas que vendan tarántulas. Compró una, luego otra, y antes de que se diera cuenta, Ming se fue enganchado. Durante los últimos siete años ha gastado más de USD 55.000 en tarántulas, y ahora cuenta con 1.500 viviendo en una habitación especial en su casa.

La primera vez que les dijo a sus padres que quería tener tarántulas en el hogar familiar, ambos se asustaron, pensando que eran peligrosas. Ni siquiera habían oído hablar de ellas, pero luego Ming Cu compró algunos libros sobre tarántulas y aprendió como criarlas, así como la forma de protegerse y asegurarse de que no se escaparon de sus cajas. Cuando sus padres vieron lo apasionada que estaba por las arañas, cedieron y permitieron mantenerlas en la casa. “Nos siguen asustando, pero es razonable,” dijo Ming Kompas.

La entusiasta de las arañas de 28 años mantiene a sus mascotas peludas en frascos y terrarios de cristal que ocupan toda una habitación. Su colección incluye todo tipo de especies de tarántulas, algunas nativas de Indonesia, y otras importadas de todo el mundo. Pero aún hay dos variedades raras con las que espera algún día completar su colección: Trigmopoeus psychedelicus, de la India, y Harpactira Pulchripes, procedentes de África .

Como se pueden imaginar, el cuidado de 1.500 tarántulas es un trabajo de tiempo completo. Ming Cu contó que pasa alrededor de 10 horas todos los días alimentándolas, asegurándose de que tienen suficiente agua, y comprobando si todas están sanas. Por suerte para ella, ha sido capaz de convertir su pasión en un negocio, por lo que no tiene que hacerlo todo en su tiempo libre.

Ming Cu comenzó a vender las tarántulas en 2012. Al principio, sólo se ocupaba de clientes locales, pero después comenzó a recibir pedidos desde el extranjero, así que ahora tiene clientes en países como el Reino Unido, Suecia, Alemania y Polonia. Si estás interesado, echa un vistazo a su página web, spiderloverpetshop.com.

En los 7 años que lleva criando arañas, Ming Cu afirma que sólo la han mordido 14 veces. Algunas fueron más graves que otras, dependiendo de qué especie había hecho la mordedura. Las de los especímenes menos venenosos no le dolieron demasiado, y sólo necesitó un poco de hielo para reducir la hinchazón. Las altamente venenosas fueron una historia completamente diferente. En esos casos hubo visitas al hospital, escalofríos repentinos, fiebre y noches sin dormir.

Pero a pesar de estas pocas experiencias desagradables, Ming Cu dice que nunca consideró renunciar a su pasión. “Sólo hay que tener cuidado”, dice ella. “Pero las tarántulas no deben ser temidas, son mucho menos peligrosas que las serpientes. A pesar de que algunas me mordieron, todavía me preocupo por ellas.”